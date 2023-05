पिता का साथ पाकर नेत्रहीन बेटी ने हासिल की पीएचडी की उपाधि, यूट्यूब वीडियो सुनकर लिखवाई थीसिस

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। छत्तीसगढ़ के पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में सैकड़ों छात्रों को गोल्ड मेडल और पीएचडी की उपाधि दी गई। इस दौरान 136 छात्रों को गोल्ड मेडल और 308 पीएचडी धारकों को उपाधि दी गई।

वहीं, एक पीएचडी छात्रा ने पूरे सभा का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दरअसल, देवश्री भोयर बचपन से ही नेत्रहीन थी, लेकिन इनके पिता ने अपनी बच्ची को जिंदगी में आगे बढ़ाने और ऊंचा मुकाम हासिल कराने के लिए कुछ ऐसा कर दिया, दो सबके लिए संभव नहीं हो सकता था।

देवश्री ने राजनीति विज्ञान के अंतर्गत भारतीय राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी का योगदान विषय में शोध कर पीएचडी की उपाधि हासिल की है। वर्तमान में, देवश्री धमधा के शासकीय स्कूल में टीचर के पद पर नौकरी कर रही हैं।

देवश्री ने पांचवी तक ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाई की, लेकिन उसके बाद उनके पिता ने उनका दाखिला एक सामान्य स्कूल में करा दिया। देवश्री ने बताया कि ब्रेल लिपि न होने के कारण उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन उनके पिता और शिक्षकों ने उनका काफी साथ दिया। देवश्री ने बताया कि उनके पिता और परिवार के सदस्य बोल-बोल कर उन्हें पढ़ाते थे और यूट्यूब की वीडियो सुनकर वो अपने पाठ्यक्रमों का समझा करती थीं।

Devshree Bhoyar says, "This wasn't very difficult because my parents helped me all through. They and I both wanted PhD for me...I had books till std 8, there was nothing after that. So, my parents used to read it aloud to me. I also took the help of YouTube. My parents work as… pic.twitter.com/pFyj6XfY4w— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) May 25, 2023