रायपुर, एजेंसी। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के मुख्य आरोपी अनवर ढेबर को पीएमएलए कोर्ट ने 4 दिन की ईडी की हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ईडी ने मुख्य आरोपी अनवर ढेबर को गिरफ्तार किया है। वह 6 मई को एक होटल से भागने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया था।

Chhattisgarh liquor scam | ED arrests absconding main accused Anwar Dhebar in the case. He was caught while trying to run away and escape from a hotel on 6th May. He is the main kingpin in the liquor scam in which around Rs 2,000 crores was illegally generated by the criminal…