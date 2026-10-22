दशहरा पर AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग करने वाली छत्तीसगढ़ की महिला IPS अंकिता शर्मा पर एक्शन, कारण बताओ नोटिस जारी

डिजिटल डेस्क, रायपुर। विजयादशमी (दशहरा) के अवसर पर शस्त्र पूजन के दौरान AK-47 राइफल से हवाई फायरिंग करने का वीडियो वायरल होने के बाद छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय ने राजनांदगांव की पुलिस अधीक्षक (SP) अंकिता शर्मा को कारण बताओ (शो-कॉज) नोटिस जारी किया है। इस घटना ने पुलिस बल में सुरक्षा नियमों, अनुशासन और हथियार संभालने के प्रोटोकॉल को लेकर एक बड़ी बहस छेड़ दी है।

क्या है पूरा मामला? 20 अक्टूबर को विजयादशमी के मौके पर राजनांदगांव के पुलिस लाइन्स में पारंपरिक शस्त्र पूजा का आयोजन किया गया था। इस दौरान साड़ी पहने हुए SP अंकिता शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसमें वे AK-47 राइफल से लगातार कई राउंड हवाई फायरिंग करती नजर आ रही हैं।

राजनांदगांव रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (IG) अजय यादव ने बताया कि पुलिस मुख्यालय ने इस घटना को गंभीरता से लिया है। मुख्यालय का मानना है कि यह कृत्य पुलिस के हथियार संचालन नियमों के अनुकूल नहीं है, इसलिए SP से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

IG ने कहा, मुख्यालय ने माना है कि सोशल मीडिया पर आ रही नकारात्मक टिप्पणियों से पुलिस बल की गरिमा को ठेस पहुंची है। SP का जवाब मिलने के बाद मैं अपनी टिप्पणी के साथ रिपोर्ट मुख्यालय भेजूंगा, जहां से आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे।

पुलिसकर्मियों के हथियार चलाने के वीडियो आए सामने विवाद केवल SP अंकिता शर्मा तक सीमित नहीं है। एक अन्य वीडियो में राजनांदगांव के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) कीर्तन राठौर भी उनके बाद AK-47 से फायरिंग करते दिखे। इसके अलावा रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, कबीरधाम और बस्तर समेत राज्य के कई अन्य जिलों में भी शस्त्र पूजा के बाद पुलिसकर्मियों द्वारा हथियार चलाने के वीडियो सामने आए हैं।

पूर्व सैन्य अधिकारियों ने जताई चिंता घटना के बाद कई पूर्व सैन्य और पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा नियमों की अनदेखी पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। पूर्व IPS अधिकारी आर. के. विज ने कहा कि परंपरा केवल हथियारों की पूजा करने की है, न कि उन्हें चलाने की। इस तरह की फायरिंग से दुर्घटनाओं का खतरा रहता है और इससे बचा जाना चाहिए। पूर्व थलसेना अधिकारी K J S ढिल्लों (लेफ्टिनेंट जनरल) ने सोशल मीडिया पर लिखा कि लोड किए गए हथियार को लापरवाही से संभालना खतरनाक है। इसमें सुरक्षा के सभी नियमों का उल्लंघन किया गया - जैसे हथियार को हर दिशा में घुमाना, गैर-प्रमाणित परिधान (साड़ी) में सर्विस वेपन चलाना और बुनियादी ड्रिल का पालन न करना। इससे किसी की जान भी जा सकती थी।

पूर्व कर्नल दीपक कुमार ने इस कृत्य को लापरवाह और गैर-पेशेवर बताया। वहीं नाम न छापने की शर्त पर एक IPS अधिकारी ने स्पष्ट किया कि शस्त्र पूजा के दौरान अगर फायरिंग की भी जाती है, तो केवल ब्लैंक कारतूस ('आवाजी कारतूस') का इस्तेमाल होता है, न कि लाइव एम्यूनिशन (जिंदा कारतूस) का। हवा में दागी गई गोली भी नीचे आकर किसी को घायल कर सकती है।

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। अधिकांश यूजर्स ने इसे सुरक्षा प्रोटोकॉल का खुला उल्लंघन बताया और केवल ब्लैंक कारतूसों के इस्तेमाल की सलाह दी। वहीं पूर्व मेजर एल. एस. चौधरी नाम के एक यूजर ने माना कि हथियार संभालने में कमियां थीं, लेकिन उनका तर्क था कि इस एक घटना से अधिकारी के पिछले बेहतरीन कार्यों को कमतर नहीं आंका जाना चाहिए।