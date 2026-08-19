'बेरोजगारी का बहाना नहीं, मां को देना होगा गुजारा भत्ता', छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट अहम आदेश
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि बेटा बेरोजगारी का बहाना बनाकर वृद्ध मां के भरण-पोषण की जिम्मेदारी से नहीं बच सकता।
HighLights
हाई कोर्ट ने बेटे की बेरोजगारी का बहाना खारिज किया।
वृद्ध मां को प्रतिमाह पांच हजार रुपये भरण-पोषण मिलेगा।
बेटे को मां की वैधानिक और नैतिक जिम्मेदारी निभानी होगी।
डिजिटल डेस्क,रायपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने आदेश में कहा है कि वृद्ध मां के भरण-पोषण की जिम्मेदारी से बेटा केवल बेरोजगार होने का दावा करके नहीं बच सकता।
मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने दुर्ग परिवार न्यायालय के उस आदेश को यथावत रखा, जिसमें मां को बेटे से पांच हजार रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण देने का निर्देश दिया गया था। हाई कोर्ट ने बेटे की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी।
मामला दुर्ग जिले के धमधा का है। करीब 70 वर्षीय मां ने धारा 125 सीआरपीसी के तहत बेटे से भरण-पोषण की मांग की थी। उन्होंने बताया कि वह मधुमेह और उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं। इलाज और दवाइयों पर हर महीने आठ से नौ हजार रुपये खर्च होते हैं। उनकी अपनी कोई आय नहीं है। उन्होंने बेटे से 10 हजार रुपये प्रतिमाह मांगे थे।
बेटे ने बताया कि वह पहले धमधा तहसील कार्यालय में स्टांप वेंडर और दस्तावेज लेखक था, लेकिन लाइसेंस रद होने के बाद बेरोजगार है और मजदूरी कर परिवार चला रहा है। हाई कोर्ट ने कहा कि उसके पास कमाने में असमर्थ होने की कोई शारीरिक या अन्य अक्षमता नहीं है। इसलिए वह वृद्ध मां की वैधानिक और नैतिक जिम्मेदारी से नहीं बच सकता।