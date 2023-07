छत्तीसगढ़ राज्य सरकार और टाटा टेक्नोलॉजीज के बीच शनिवार को 1188.36 करोड़ रुपये का समझौता हुआ है। इसके तहत 36 सरकारी आईटीआई को उद्योग 4.0 टेक्नोलॉजी हब में बदला जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में राज्य के तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग और टाटा टेक्नोलॉजीज के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किये गये। टाटा टेक्नोलॉजीज छत्तीसगढ़ के कुशल युवाओं को प्लेसमेंट के अवसर भी प्रदान करेंगी।

छत्तीसगढ़ ने ITI को बदलने के लिए टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

Your browser does not support the audio element.