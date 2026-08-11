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    छत्तीसगढ़: मरवाही में हॉस्टल की दीवारें तोड़ अंदर घुसे हाथी, 58 छात्राओं को किया गया रेस्क्यू

    By Digital Desk Edited By: Harsh Katare
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 12:35 PM (IST)

    छत्तीसगढ़ में मानव-हाथी संघर्ष की घटनाएं बढ़ी हैं, जहां जशपुर में एक बुजुर्ग को हाथियों ने कुचलकर मार डाला। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में हाथियों के हॉस्ट ...और पढ़ें

    छत्तीसगढ़ में मानव-हाथी संघर्ष जारी

    छत्तीसगढ़ में मानव-हाथी संघर्ष जारी

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    डिजिटल डेस्क, रायपुर। छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों से मानव-हाथी संघर्ष की घटनाएं सामने आईं हैं। जशपुर जिले में हाथियों ने घर में सो रहे के बुजुर्ग को कुचलकर मार डाला, जबकि गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में हाथियों के झुंड के कारण एक सरकारी गर्ल्स हॉस्टल को खाली कराना पड़ा।

    हाथियों का यह हमला रविवार देर रात बगीचा वन रेंज के घुघरी कदमटोली गांव में हुआ। वहीं शनिवार रात कटहल की महक से आकर्षित होकर हाथी छात्रावास परिसर में पहुंचे थे। इसके बाद 58 छात्राओं को सुरक्षित बाहर निकाला गया।

    झोपड़ी पर किया हमला, बुजुर्ग की मौत

    वन अधिकारियों के अनुसार हाथियों का एक झुंड पास के जंगल से भटककर गांव में घुस आया और जंगल के किनारे बनी एक झोपड़ी पर हमला कर दिया। झोपड़ी के अंदर सो रहे 70 वर्षीय आदिवासी मार्शल एक्का को हाथियों ने मौके पर ही कुचलकर मार डाला।

    हमले के बाद हाथियों ने घर को भी तोड़ दिया और फिर पास के खेतों में घुसकर धान की खड़ी फसल को नष्ट कर दिया।

    छात्रावास की दीवार तोड़कर अंदर घुसे हाथी

    शनिवार देर रात गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के मरवाही में भी इसी तरह की घटना हुई। यहां दो हाथी सरकारी गर्ल्स हॉस्टल के परिसर में घुस गए। माना जा रहा है कि वे पके हुए कटहल की गंध से आकर्षित होकर आए थे। हाथियों ने परिसर में घुसने से पहले पांच जगहों पर बाउंड्री वॉल तोड़ दी और गार्ड रूम, दरवाजे-खिड़कियों को नुकसान पहुंचाया।

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    एहतियात के तौर पर हॉस्टल में रह रही 58 लड़कियों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया। इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है।

    बाद में वनकर्मियों ने परिसर से पके कटहल हटाए ताकि हाथी दोबारा न आएं। अब हॉस्टल की बाउंड्री के किनारे सुरक्षात्मक खाई खोदने की योजना बनाई जा रही है

    पहले एमपी गए हाथी, फिर लौटकर मरवाही आए

    वन विभाग के अनुसार, 16 हाथियों का झुंड अभी महुआडीह जंगल से गुजर रहा है। माना जा रहा है कि वे वही हाथी हैं जो पहले एमपी के अनुपपुर गए थे और फिर लौटकर मरवाही के जंगलों में आ गए। पिछले कुछ दिनों में इस झुंड ने इलाके के कई घरों और फसलों को नुकसान पहुंचाया है।

    स्थिति को देखते हुए वन, पुलिस और राजस्व विभाग ने इलाके में गश्त बढ़ा दी है। गांवों में मुनादी कराई जा रही है और लोगों से अपील की गई है कि वे हाथियों से दूर रहें, उनका पीछा न करें और उनकी गतिविधि दिखने पर तुरंत अधिकारियों को सूचना दें।