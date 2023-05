'कर्नाटक चुनाव में हार के बाद सदमे में हैं केंद्र के बड़े नेता', भूपेश बघेल बोले- ED भी नहीं जान पाया कैसे हुआ

रायपुर, एजेंसी। Bhupesh Baghel attack Center Govt छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। सीएम बघेल ने कहा कि केंद्र में बैठे लोग अभी तक कर्नाटक चुनाव के सदमे से बाहर नहीं आ पाए हैं। ईडी के अधिकारी भी अनभिज्ञ हैं कि ये कैसे हुआ। उन्होंने कहा कि एक बार सदमे से बाहर आ जाएं फिर लगातार छापेमारी होगी।

केंद्र सरकार गरीब, किसान और महिलाओं के खिलाफ है और उनकी कोई भी योजना जन हितैषी नहीं है। सीएम ने कहा कि केंद्र ने किसानों के लिए कई योजनाओं चलाई लेकिन उससे किसी को कोई लाभ नहीं मिला है।

सीएम बघेल ने आगे कहा कि देश में मोदी सरकार ने नोटबंदी भी लागू की थी और कहा था कि इससे कालाधन खत्म हो जाएगा, लेकिन कालेधन का आजतक अता-पता नहीं है। उन्होंने कहा कि आरबीआई को कितना कालाधन मिला इस चीज का कोई खुलासा अभी तक नहीं हुआ है।

बघेल ने कहा कि आजतक कितने नोट जमा हुए इस चीज का भी खुलासा नहीं किया गया तो कालेधन का क्या ही खुलासा किया जाएगा।

#WATCH | "They are against the poor, farmers, women": Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel slams PM Modi-led Central govt over data on demonetisation, lockdown impact, inflation and farmers' income. pic.twitter.com/Lm5zmODn0a