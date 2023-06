Chhattisgarh: हेलीकॉप्टर से रायपुर की सैर पर निकले छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा के टॉपर्स, CM भूपेश ने किया था वादा

रायपुर, एएनआई। छत्तीसगढ़ में इस साल बोर्ड परीक्षा (Chhattisgarh Board Exam 2023) के रिजल्ट जारी होने के बाद से ही टॉपर बच्चों के लिए राज्य सरकार की ओर से खास घोषणा की गई थी। उन्होंने कहा था कि 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में टॉप करने वाले सभी बच्चों को हेलीकॉप्टर से जॉयराइड कराई जाएगी। वहीं, आज 10वीं और 12वीं की परीक्षा में टॉप करने वाले विशेष पिछड़ी जनजाति के बच्चों के लिए हेलीकॉप्टर राइड का आयोजन किया गया। इसके तहत 88 बच्चों ने ली हेलीकॉप्टर की राइड ली।

रायपुर हेलीपैड में इसकी व्यवस्था की गई है। छात्र अपने पैरेंट्स के साथ सुबह हेलीपेड पहुंचे। इसके बाद बारी-बारी से बच्चों को हेलीकॉप्टर से रायपुर शहर का भ्रमण कराया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आवास पर आयोजित होने वाले एक समारोह में इन बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह ने कहा कि सीएम भूपेश बघेल ने वादा किया था कि बच्चे 10वीं और 12वीं की परीक्षा में टॉप 10 में आएंगे तो उन्हें हेलीकॉप्टर में सवारी करने को मिलेगी। इस वादे को भी आज पूरा कर दिया गया है।

#WATCH | Raipur, Chhattisgarh: Helicopter rides were organised for special backward tribe children who topped 10th and 12th exams. 88 children took the helicopter ride pic.twitter.com/rVx4K05OlP