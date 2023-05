छत्तीसगढ़: नक्सली क्षेत्रों से IED ही नहीं, गोल्ड मेडलिस्ट भी निकलते हैं; अबूझमाड़ के बच्चों ने किया साबित

रायपुर, एजेंसी। World Mallakhamb Championship छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले को आजतक हमलों और आईईडी ब्लास्ट के लिए जाना जाता था। यहां से आए दिन नक्सलियों द्वारा जवानों पर हमले की खबरें मिलती थी, लेकिन अबूझमाड़ इलाके के बच्चों ने आज ऐसा कारनामा कर दिखाया जिससे इस क्षेत्र का नाम रोशन हो गया है।

हाल ही में असम में हुई विश्व मल्लखंब चैंपियनशिप में नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले के तीन बच्चों ने स्वर्ण पदक जीता। छत्तीसगढ़ की एक अकादमी में ये तीनों बच्चे मल्लखंब की ट्रेनिंग लेते हैं। गोल्ड मेडल जीतने वाले अकादमी के तीन बच्चों में दो लड़कियां और एक लड़का शामिल है।

#WATCH | Chhattisgarh | Youth and children in Abujmarh area of naxal-affected Narayanpur district train in Mallakhamba at an academy here. Three children of the academy won Gold medals at the recent World Mallakhamb Championship held in Assam. pic.twitter.com/IMzvStmM1d