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छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पित माओवादियों को परिवार बसाने की आस, 200 नसबंदी खुलवाने को तैयार

By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
Updated: Thu, 20 Aug 2026 03:46 AM (IST)

छत्तीसगढ़ में 200 से अधिक आत्मसमर्पित माओवादी अपनी नसबंदी खुलवाना चाहते हैं, जो उन्हें संगठन में रहते हुए कराई गई थी, ताकि वे विवाह कर परिवार बसा सकें।

200 आत्मसमर्पित माओवादी नसबंदी खुलवाने पर हुए सहमत।

200 आत्मसमर्पित माओवादी नसबंदी खुलवाने पर हुए सहमत।

HighLights

  1. 200 से अधिक आत्मसमर्पित माओवादी नसबंदी खुलवाने को तैयार।

  2. माओवादी नेताओं ने कराई थी युवाओं की नसबंदी।

  3. विशेषज्ञ चिकित्सक बस्तर में लगाएंगे विशेष शिविर।

डिजिटल डेस्क, रायपुर। संगठन में रहने के दौरान माओवादी नेताओं द्वारा जिन युवाओं की नसबंदी कराई गई थी, आत्मसमर्पण के बाद अब वे अपना परिवार बसाना चाहते हैं।

बताया जा रहा है कि 200 से अधिक आत्मसमर्पित माओवादी नसबंदी खुलवाने के लिए सहमत हैं। विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम बस्तर पहुंचकर विशेष चिकित्सा शिविर में यह प्रक्रिया करेगी।

उप मुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा ने पिछले दिनों पुलिस के आला अधिकारियों के साथ पुनर्वास की समीक्षा के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा कर अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आत्मसमर्पण के बाद मुख्यधारा में लौटे कई युवक अब विवाह कर परिवार बसाना चाहते हैं। ऐसे में उन्होंने प्रशासन व पुलिस अधिकारियों से नसबंदी खुलवाने में सहयोग मांगा है।

राजनांदगांव में नसबंदी खुलवाने के बाद चार आत्मसमर्पित माओवादियों ने शादी की और अब वे पिता भी बन चुके हैं। आगे लगने वाले शिविरों में आत्मसमर्पित महिला माओवादियो को शामिल किया जाएगा या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है।

बस्तर के एसएसपी शलभ सिन्हा ने कहा कि सुकमा सहित बस्तर के अन्य क्षेत्रों में शिविर लगाकर विशेषज्ञ चिकित्सकों को बुलाया जा चुका है।

पहले भी यूरोलाजिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया के विशेषज्ञों ने बस्तर पहुंचकर करीब 50 आत्मसमर्पित माओवादियों की नसबंदी खोलने की प्रक्रिया की थी।

 

 