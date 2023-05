छत्तीसगढ़ महिला आयोग की अध्यक्ष ने डॉ. किरणमयी नायक ने कहा- प्री-वेडिंग शूट भारतीय संस्कृति के लिए है खतरनाक

छत्तीसगढ़, एजेंसी। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक शादी से पहले होने वाले प्री-वेडिंग शूट के खिलाफ है। दरअसल, उन्होंने एक मामले को निपटाने के बाद यह संदेश जारी किया है। डॉ. किरणमयी नायक ने कहा कि शादी से पहले फोटो और वीडियो शूट करने का चलन लड़कियों के भविष्य के लिए खतरनाक है।

आयोग में सुनवाई के लिए आए एक मामले के संदर्भ में अध्यक्ष ने कहा कि प्री-वेडिंग शूट कराना हमारी संस्कृति में नहीं है और यह लड़कियों के भविष्य के लिए खतरनाक है। अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने बताया कि दो दिन पहले राज्य महिला आयोग में सुनवाई के लिए एक मामला आया जिसमें शादी से ठीक दो दिन पहले ही वर पक्ष ने शादी तोड़ दी थी। उन्होंने बताया कि दूल्हा-दुल्हन का प्री-वेडिंग शूट हो चुका था और शादी की तारीख से ठीक दो दिन पहले ही लड़के की एक्स-गर्लफ्रैं के आने से रिश्ता तोड़ दिया गया।

शादी टूटने के बाद, दूल्हे के परिवार ने लड़की के परिवार द्वारा शादी की तैयारियों पर खर्च किए गए पैसे को वापस करने से भी इनकार कर दिया था। वहीं, लड़की पक्ष वाले लोग प्री-वेडिंग शूट की फोटो को लेकर चिंतित थे कि कहीं भविष्य में उन तस्वीरों का गलत उपयोग न हो जाए। हालांकि, महिला आयोग में मामला आने के बाद वर पक्ष ने दुल्हन के परिवार को पैसे वापस कर दिए गए और यह सुनिश्चित भी कर दिया कि सभी तस्वीरें और वीडियो हटा दिए जाएंगे और न ही भविष्य में उसका गलत उपयोग किया जाएगा।

