छत्तीसगढ़:परीक्षा केंद्र में कलावा हटाने पर विवाद, बजरंग दल और ABVP का प्रदर्शन

डिजिटल डेस्क, रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा (सीजी सेट) देने पहुंचे अभ्यर्थियों और व्यवस्थापकों के बीच रविवार को रायगढ़ जिले के चांदमारी परीक्षा केंद्र में जमकर विवाद हो गया। केंद्रों पर जांच के दौरान हाथ में बंधे कलावे को लेकर आपत्ति जताई गई।

कलावा हटाने या काटने को लेकर अभ्यर्थियों और केंद्र व्यवस्थापकों के बीच विवाद की स्थिति बन गई। एक छात्रा को कलावा नहीं हटाने पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं देने के आरोप के बाद मामला और गरमा गया। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे और विरोध-प्रदर्शन करने लगे। रविवार को व्यापम द्वारा सीजी सेट की परीक्षा दोनों पालियों में आयोजित की गई। अभ्यर्थी निर्धारित केंद्रों पर पहुंचे, जहां चांदमारी केंद्र के प्रवेश द्वार पर कलावा बांधे अभ्यर्थियों से उसे हटाने के लिए कहा गया। कुछ अभ्यर्थियों ने इसे धार्मिक आस्था से जोड़ते हुए उतारने से मना कर दिया।