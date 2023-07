Chhattisgarh News: अमित शाह के साथ दिखाई तस्वीर, चुनाव लड़ने के इच्छुक BJP नेताओं से ठग लिए लाखों रुपये

Chhattisgarh News सर्वे सूची में नाम शामिल करने के लिए किसी से पांच लाख तो किसी से आठ लाख वसूल लिए। इसकी शिकायत प्रदेश कार्यालय तक पहुंची तब वरिष्ठ नेताओं को पता चला कि इस तरह ठगी की जा रही है। यह पूरी ठगी जून महीने में की गई जब प्रदेश में हल्ला था कि शाह की टीम प्रदेश में सर्वे कर रही है।

शाह के सर्वे में नाम जुड़वाने के नाम पर भाजपा नेताओं से ठग लिए पैसे।

रायपुर, जेएनएनः प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं के साथ अब ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला भाजपा का है, जिसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह के सर्वे में नाम जुड़वाने के नाम पर नेताओं से लाखों रुपये वसूल लिए गए। भाजपा के उच्च पदस्थ सूत्रों की मानें तो दिल्ली के कुछ युवाओं ने फेसबुक पर अमित शाह और उनके पीए के साथ तस्वीर दिखाई। प्रदेश के स्थानीय नेताओं ने उन नेताओं की ब्रांडिंग शाह का करीबी बताकर किया। सर्वे सूची में नाम शामिल करने के लिए किसी से पांच लाख तो किसी से आठ लाख वसूल लिए। इसकी शिकायत प्रदेश कार्यालय तक पहुंची तब वरिष्ठ नेताओं को पता चला कि इस तरह ठगी की जा रही है। यह पूरी ठगी जून महीने में की गई, जब प्रदेश में हल्ला था कि शाह की टीम प्रदेश में सर्वे कर रही है। दुबई में आनलाइन सट्टे की ट्रेनिंग ले रहे छत्तीसगढ़ के 70 युवा आनलाइन सट्टा एप की ट्रेनिंग लेने के लिए छत्तीसगढ़ के 70 युवा दुबई गए हुए हैं। रायपुर पुलिस ने आनलाइन महादेव एप और अन्ना रेड्डी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इसमें 23 आरोपितों को अलग-अलग जगह से पकड़ा गया है। मुख्य आरोनित नवीन अग्रवाल, मधुकर सिन्हा और करण सिंह को रिमांड में लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। एक अन्य गिरफ्तार आरोपित सौरभ शुक्ला, जो दुर्ग सुपेला का रहने वाला है, वह 2021 में दुबई गया था। वहां उसने तीन महीने ट्रेनिंग भी ली। उसने पूछताछ में बताया कि 70 से ज्यादा युवा दुबई में ट्रेनिंग ले रहे हैं। दो यश नाम के लड़के हैं जिनके अंडर में वह काम करता था। एक छत्तीसगढ़ का है दूसरा जबलपुर का। महादेव सट्टा एप के जरिए बीते तीन वर्ष में 500 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध कमाई की गई है। इसके सरगना दुर्ग के सौरभ चंद्राकर व रवि उप्पल हैं। इनके नाम सोमवार को लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। सट्टा का कारोबार करने वाले सौ से अधिक लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं। इनमें छत्तीसगढ़ के अलावा आंध्र प्रदेश, ओडिशा व महाराष्ट्र के आरोपित भी शामिल हैं।

Edited By: Mohammad Sameer