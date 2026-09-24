छत्तीसगढ़ के बीजापुर में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, 25 तारीख को बंद रहेंगे सभी स्कूल

डिजिटल डेस्क, बीजापुर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले दो दिन से भारी बारिश के चलते जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बिजली की आंख मिचौली लगातार जारी है।

लगातार बारिश होने से कलेक्टर ने 25 तारीख को जिले भर के शैक्षणिक संस्थाओं को बंद रखने का आदेश जारी किया है।

जानकारी अनुसार आवापल्ली- उसूर सड़क पर एक पेड़ गिरने आवागमन अवरूद्ध हो गया है। छोटे नदी नालों का जल स्तर भी बढ़ गया है।

कृषि केंद्र के वैज्ञानिक अरुण सकनी ने बताया कि तूफान के प्रभाव से लगातार बारिश हो रही है। जिले में तीन दिन तक बारिश होने संभावना है। धान के फसलों का नुकसान तो नहीं होगा लेकिन सब्जियों, दलहन जैसे फसलों को नुकसान होगा।