छत्तीसगढ़ में आवासीय विद्यालय की छात्राओं से छेड़खानी, शिक्षक के खिलाफ FIR दर्ज
छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के रुद्रारम स्थित बालिका एकलव्य आवासीय विद्यालय में छात्राओं से छेड़खानी का मामला सामने आया है।
HighLights
बीजापुर एकलव्य आवासीय विद्यालय में छात्राओं से छेड़खानी का मामला।
कंप्यूटर शिक्षक देवेंद्र दहय्या पर पोक्सो एक्ट में प्राथमिकी दर्ज।
मुख्यमंत्री ने आवासीय विद्यालयों में बालिकाओं की सुरक्षा समीक्षा के निर्देश दिए।
डिजिटल डेस्क, रायपुर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के रुद्रारम स्थित बालिका एकलव्य आवासीय विद्यालय में छात्राओं से छेड़खानी का मामला सामने आया है। इस मामले में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की नाराजगी के बाद पुलिस ने विद्यालय के कंप्यूटर विज्ञान शिक्षक देवेंद्र दहय्या के खिलाफ पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया है।
बताया जा रहा है कि आरोपित शिक्षक मूलत: हरियाणा का रहने वाला है। फिलहाल बीते चार दिनों से वह बिना सूचना गायब है। जानकारी के अनुसार, नौवीं से 11वीं कक्षा की कुछ अन्य छात्राओं ने भी आरोपित शिक्षक द्वारा गलत तरीके से छूने और अभद्रता करने का आरोप लगाया है।
बताया जा रहा है कि कुछ छात्राओं के माता-पिता ने पुलिस को बताया कि यह मामला हाल ही में विद्यालय के प्राचार्य के ध्यान में लाया गया था। इस बात की भी जांच की जा रही है कि क्या प्राचार्य ने कोई कार्रवाई की थी।
छात्राओं से दुर्व्यवहार की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी एसपी-कलेक्टरों को आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों में अध्ययनरत बालिकाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश और आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं।