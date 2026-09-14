छत्तीसगढ़ में आवासीय विद्यालय की छात्राओं से छेड़खानी, शिक्षक के खिलाफ FIR दर्ज

डिजिटल डेस्क, रायपुर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के रुद्रारम स्थित बालिका एकलव्य आवासीय विद्यालय में छात्राओं से छेड़खानी का मामला सामने आया है। इस मामले में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की नाराजगी के बाद पुलिस ने विद्यालय के कंप्यूटर विज्ञान शिक्षक देवेंद्र दहय्या के खिलाफ पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया है।

बताया जा रहा है कि आरोपित शिक्षक मूलत: हरियाणा का रहने वाला है। फिलहाल बीते चार दिनों से वह बिना सूचना गायब है। जानकारी के अनुसार, नौवीं से 11वीं कक्षा की कुछ अन्य छात्राओं ने भी आरोपित शिक्षक द्वारा गलत तरीके से छूने और अभद्रता करने का आरोप लगाया है।

बताया जा रहा है कि कुछ छात्राओं के माता-पिता ने पुलिस को बताया कि यह मामला हाल ही में विद्यालय के प्राचार्य के ध्यान में लाया गया था। इस बात की भी जांच की जा रही है कि क्या प्राचार्य ने कोई कार्रवाई की थी।