11 साल से नदी पार कर बच्चों को पढ़ा रहीं दो शिक्षिकाएं, अब बलरामपुर कलेक्टर ने मांगी रिपोर्ट

डिजिटल डेस्क, अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में धौरपुर गांव की दुर्गम राह अब प्रशासन की नजर में है। 11 साल से इरिया और मोरन नदी के बीच स्कूल पहुंचकर बच्चों को पढ़ाने वाली शिक्षिकाओं कर्मिला टोप्पो और संध्या हालदार के जज्बे पर नई दुनिया की खबर के बाद प्रशासन ने गांव की स्थिति की समीक्षा शुरू कर दी है।

बलरामपुर कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी ने मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए अधिकारियों से गांव की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। कलेक्टर ने कहा कि शिक्षिकाओं की कर्मठता प्रेरक है। उनकी परेशानी दूर करने के साथ गांव के लिए जो बेहतर विकल्प होगा, उस पर काम किया जाएगा। सड़क और पुल निर्माण, पुनर्वास से लेकर बच्चों को आश्रम या छात्रावास में रखने जैसे विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है।