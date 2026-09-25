छत्तीसगढ़ के बालोद में NH-30 पर भीषण सड़क हादसा, 6 लोगों की मौत; 5 घायल

डिजिटल डेस्क, बालोद। छतीसगढ़ के बालोद जिले से होकर गुजरने वाले नेशनल हाईवे-30 के मरकाटोला घाट में भारी बारिश के बीच शुक्रवार सुबह साढ़े 11 बजे बड़ा सड़क हादसा सामने आया। सड़क किनारे खड़े डीजे/धुमाल वाहन को पीछे से गेहूं से भरे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक डीजे वाहन को काफी दूर तक घसीटता हुआ ले गया। हादसे में डीजे वाहन में सवार 6 लोगों की मौत की सूचना है, जबकि 5 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। एक व्यक्ति के ट्रक के नीचे दबे होने की भी सूचना है। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई।

स्थानीय लोगों ने तत्काल राहत-बचाव शुरू किया और घायलों को क्षतिग्रस्त वाहन से बाहर निकालकर उपचार के लिए जिला अस्पताल धमतरी भेजा गया। सूचना मिलते ही पुरूर थाना पुलिस, पेट्रोलिंग टीम और यातायात विभाग की टीम मौके पर पहुंची और राहत-बचाव के साथ यातायात व्यवस्था संभालने में जुट गई।

बीती रात से घाट में लैंडस्लाइड, अब हादसे ने बढ़ाई मुश्किल मरकाटोला घाट में बीती रात से ही भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड होने की जानकारी सामने आ रही है। पहाड़ी से बड़े पत्थर और मलबा सड़क पर गिरने से पहले से ही वाहनों की आवाजाही प्रभावित थी।