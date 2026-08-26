अंबिकापुर: रक्षाबंधन पर घर जाने को लेकर बवाल, लिव-इन में रह रहे बॉयफ्रेंड की गला कटने से मौत; गर्लफ्रेंड ने भी काटा गला

राज्य ब्यूरो, अंबिकापुर। शहर के गांधीनगर थाना क्षेत्र के सुभाषनगर में लिव-इन रिलेशन में रह रहे एक युवक की गला कटने से मौत हो गई। उसके साथ रह रही युवती ने भी चाकू से अपना गला काट लिया। उसे गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दाखिल कराया गया है। जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।

रक्षाबंधन पर युवती के घर जाने को लेकर उपजे विवाद के बीच युवक द्वारा चाकू से गला काट लेने का दावा किया जा रहा है। पुलिस व फोरेंसिक की टीम घटनास्थल पर जांच में जुटी है। लिव-इन रिलेशन में रक्षाबंधन पर बवाल सुभाषनगर में दयाल मंडल के घर में मोहन पैकरा (28) और महिमा सिदार (26) पिछले दो महीने से किराए पर रह रहे थे। दोनों पिछले 10 साल से लिव-इन रिलेशन में थे। मोहन पैकरा मूलतः दरिमा थाना क्षेत्र का निवासी था, जबकि महिमा सिदार सूरजपुर जिले के जयनगर थाना क्षेत्र के ग्राम कंदरई की रहने वाली है। बुधवार सुबह करीब 6.30 बजे की घटना है। युवती के अनुसार वह सुबह बाथरूम गई थी। लौटने पर उसने मोहन को खून से लथपथ तड़पते देखा, उसका गला कटा हुआ था। यह देखकर उसने शोर मचाया और खुद भी चाकू से अपना गला काट लिया।