Chhattisgarh: रायपुर एयरपोर्ट से दुर्ग तक शुरू हुई वातानुकूलित सिटी बस सेवा, आज हुआ शुभारंभ

Chhattisgarh शासन की पहल से अब दुर्ग से रायपुर तथा एयरपोर्ट तक आने-जाने के लिए लोगों को बेहतर सुविधा उपलब्ध हो गई है। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से तेलीबंधा पचपेड़ी नाका भाठागांव टाटीबंध पावर हाउस नेहरू नगर होते हुए दुर्ग शहर तक चलेगी। दुर्ग से यह बस सुबह 7.50 बजे 11.15 दोपहर 12.50 बजे और शाम 4.45 बजे छूटेगी। बस का अधिकतम किराया 100 रूपये होगा।

सिटी बस का आज हुआ शुभारंभ। अधिकतम किराया होगा 100 रूपये।

