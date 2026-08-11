छत्तीसगढ़ में 500 मतांतरित लोगों की सनातन में ‘घर वापसी’, 'राम मिलेंगे आश्रम' में हुआ अनुष्ठान
छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले में स्थित 'राम मिलेंगे आश्रम' में सोमवार को 500 मतांतरित लोगों की सनातन धर्म में 'घर वापसी' कराई गई। ...और पढ़ें
HighLights
जांजगीर के राम मिलेंगे आश्रम में 500 की घर वापसी।
प्रबल प्रताप सिंह जूदेव, अंजू गबेल ने कराया सनातन में प्रवेश।
धार्मिक विधि-विधान से सनातन परंपराओं से जोड़ा गया।
डिजिटल डेस्क, रायपुर। छत्तीसगढ़ में जांजगीर जिले में तेंदुआ धाम स्थित 'राम मिलेंगे आश्रम' में सोमवार को 500 मतांतरित लोगों की सनातन धर्म में ‘घर वापसी’ कराई गई। इस दौरान धार्मिक विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना की गई।
भाजपा नेता एवं घर वापसी कार्यक्रम के प्रमुख प्रबल प्रताप सिंह जूदेव और सामाजिक कार्यकर्ता अंजू गबेल ने लोगों के पैर धोकर उन्हें सनातन धर्म की परंपराओं और संस्कारों से जुड़ने का संकल्प दिलाया।
धार्मिक नगरी शिवरीनारायण माता शबरी की भूमि मानी जाती है। इस शहर का नाम भगवान श्रीराम की भक्त 'शबरी' और भगवान विष्णु ('नारायण') के नाम को मिलाकर रखा गया है। यहां के तेंदुआ धाम स्थित राम मिलेंगे आश्रम में सावन के दूसरे सोमवार से सवा लाख पार्थिव शिवलिंगों का पूजन आरंभ हुआ।
इस दौरान मतांतरित लोगों की सनातन धर्म में ‘घर वापसी’ के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु, ग्रामीण और सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
इस अवसर पर प्रबल प्रताप सिंह जूदेव ने कहा कि यह आयोजन केवल धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण, आस्था की पुनर्स्थापना और धर्म चेतना के जागरण का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति की जड़ें गहरी हैं और इसे समाप्त नहीं किया जा सकता।