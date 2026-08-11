छत्तीसगढ़ में 500 मतांतरित लोगों की सनातन में ‘घर वापसी’, 'राम मिलेंगे आश्रम' में हुआ अनुष्ठान

डिजिटल डेस्क, रायपुर। छत्तीसगढ़ में जांजगीर जिले में तेंदुआ धाम स्थित 'राम मिलेंगे आश्रम' में सोमवार को 500 मतांतरित लोगों की सनातन धर्म में ‘घर वापसी’ कराई गई। इस दौरान धार्मिक विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना की गई।

भाजपा नेता एवं घर वापसी कार्यक्रम के प्रमुख प्रबल प्रताप सिंह जूदेव और सामाजिक कार्यकर्ता अंजू गबेल ने लोगों के पैर धोकर उन्हें सनातन धर्म की परंपराओं और संस्कारों से जुड़ने का संकल्प दिलाया।

धार्मिक नगरी शिवरीनारायण माता शबरी की भूमि मानी जाती है। इस शहर का नाम भगवान श्रीराम की भक्त 'शबरी' और भगवान विष्णु ('नारायण') के नाम को मिलाकर रखा गया है। यहां के तेंदुआ धाम स्थित राम मिलेंगे आश्रम में सावन के दूसरे सोमवार से सवा लाख पार्थिव शिवलिंगों का पूजन आरंभ हुआ।