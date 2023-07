Building Collapse Bilaspur: बिलासपुर में गिरी 3 मंजिला इमारत, किसी के हताहत होने की नहीं है सूचना

बिलासपुर मंगला चौक में तीन मंजिला मेडिकल दुकान की बिल्डिंग गिर गई। इस बल्डिंग में श्रीराम मेडिकल स्टोर नाम से दुकान का संचालन होता था। शहर के इस मुख्य चौक में सुबह 10 बजते ही भारी भीड़ देखने को मिलती है। ऐसी स्थिति में एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। बिल्डिंग के अंदर कोई व्यक्ति दबा है या नहीं इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है।

बिलासपुर में गिरी 3 मंजिला इमारत, किसी के हताहत होने की नहीं है सूचना

Your browser does not support the audio element.

बिलासपुर (छत्तीसगढ़), ऑनलाइन डेस्क। बिलासपुर मंगला चौक में तीन मंजिला मेडिकल दुकान की बिल्डिंग गिर गई। इस बल्डिंग में श्रीराम मेडिकल स्टोर नाम से दुकान का संचालन होता था। तड़के सुबह बिल्डिंग गिरने की सूचना मिली है। शहर के इस मुख्य चौक में सुबह 10 बजते ही भारी भीड़ देखने को मिलती है। ऐसी स्थिति में एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। सुबह बिल्डिंग गिरने के कारण यह ज्ञात नहीं हुआ है कि बिल्डिंग के अंदर कोई व्यक्ति दबा है या नहीं। यह घटना सुबह लभगभ 6 बजे की बताई जा रही है। बिल्डिंग के किनारे से नाला निर्माण के लिए गड्ढा खोदा जा रहा था। जिसके कारण ये बिल्डिंग गिरी है और लोगों में आक्रोश है। बता दें कि नगर निगम आयुक्त के बंगले से कुछ दूरी पर ये घटना हुई है।

Edited By: Versha Singh