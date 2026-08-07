बस्तर में 2000 से ज्यादा आत्मसमर्पित माओवादी बनेंगे भाजपा की तिरंगा यात्रा का हिस्सा

राज्य ब्यूरो, रायपुर। इस साल दो हजार से अधिक आत्मसमर्पित माओवादी भाजपा की तिरंगा यात्रा की ताकत बनने जा रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी 11 से 15 अगस्त तक छत्तीसगढ़ में व्यापक ‘हर घर तिरंगा’ अभियान चलाएगी।

अभियान की औपचारिक शुरुआत 10 अगस्त को राजधानी रायपुर के मरीन ड्राइव से सुबह 10 बजे होगा। इसकी कमान भारतीय जनता युवा मोर्चा के हाथों में होगी।

अभियान के तहत तीन दशक बाद माओवादी प्रभाव से मुक्त हुए बस्तर के दूरस्थ गांवों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। यहां वर्षों बाद राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। आत्मसमर्पित लगभग दो हजार से अधिक माओवादी भी तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे।

माओवाद के अंत के बाद हर घर तिरंगा यात्रा सरकार यहां शांति बहाली के साथ-साथ लोकतंत्र ही सर्वोपरि का संदेश देना चाहती है। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि यह आयोजन राष्ट्र निर्माताओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और सामाजिक समरसता को मजबूत करने का भव्य माध्यम बनेगा।