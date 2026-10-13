छत्तीसगढ़ में अजगर के मुंह से निकाला गया 200 ग्राम का ट्यूमर, तीन घंटे तक चली सर्जरी

डिजिटल डेस्क, अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले से लगभग एक सप्ताह पहले रेस्क्यू किए गए 8.5 किलोग्राम वजनी अजगर की जान बचा ली गई है। अजगर के मुंह में कैंसर की एक जानलेवा गांठ (ट्यूमर) थी, जिसके कारण वह कुछ भी खाने-पीने में असमर्थ था और धीरे-धीरे मौत के मुंह में जा रहा था।

सरगुजा के स्नेक मैन सत्यम द्विवेदी ने अजगर को सुरक्षित पकड़ा। इसके बाद वे लगभग 250 किलोमीटर का लंबा सफर तय कर उसे उपयुक्त इलाज के लिए बिलासपुर लेकर पहुंचे। तीन घंटे की सर्जरी के बाद निकाला गया ट्यूमर बिलासपुर के कानन पेंडारी में वन्यजीव विशेषज्ञ डा. पीके चंदन ने अजगर की जांच करने के बाद उसे सर्जन डा. पीयूष दुबे के पास रेफर किया। जहां लगभग साढ़े तीन घंटे तक चली जटिल सर्जरी के बाद अजगर के मुंह से ट्यूमर की 200 ग्राम वजनी गांठ को सफलतापूर्वक बाहर निकाला गया।