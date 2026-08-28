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छत्तीसगढ़: बिलासपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग कर रहे विमान का टायर फटा, दिल्ली से आ रही थी फ्लाइट

By Digital Desk Edited By: Harsh Katare
Updated: Fri, 28 Aug 2026 04:50 PM (IST)

बिलासपुर के बिलासा देवी केवट हवाई अड्डे पर दिल्ली से आई एलायंस एअर की फ्लाइट का लैंडिंग के दौरान टायर फट गया।

HighLights

  1. बिलासपुर एयरपोर्ट पर एलायंस एअर फ्लाइट का टायर फटा।

  2. दिल्ली से आ रही फ्लाइट लैंडिंग के दौरान हुई घटना।

  3. पायलट की सूझबूझ से सभी यात्री सुरक्षित बचे।

डिजिटल डेस्क, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित बिलासा देवी केवट हवाई अड्डे (चक्करभाठा) पर शुक्रवार को एक बड़ा विमान हादसा टल गया।

दिल्ली से बिलासपुर पहुंची अलायंस एअर की फ्लाइट (91697) की रनवे पर लैंडिंग के दौरान अचानक विमान का टायर फट गया। धमाके की आवाज और अचानक हुई इस घटना से एयरपोर्ट प्रशासन और कर्मचारियों के बीच अफरा-तफरी मच गई।

पायलट की सूझबूझ, हादसा टला

लैंडिंग के वक्त जोरदार आवाज के साथ टायर फटने के बावजूद पायलट ने असाधारण सूझबूझ और तत्परता का परिचय दिया। पायलट ने विमान का संतुलन बिगड़ने नहीं दिया और उसे सुरक्षित रूप से रनवे के किनारे रोक लिया।

सूचना मिलते ही एयरपोर्ट का फायर और रेस्क्यू दस्ता तुरंत मौके पर पहुंचा। राहत की बात यह रही कि विमान में सवार सभी यात्री पूरी तरह सुरक्षित हैं और किसी को भी चोट नहीं आई है।

कनेक्टिंग फ्लाइट भी रद

इस घटना के बाद विमान में आई तकनीकी खराबी के चलते बिलासपुर से प्रयागराज जाने वाली कनेक्टिंग फ्लाइट को तत्काल प्रभाव से रद कर दिया गया। फ्लाइट रद होने के कारण यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा।

फिलहाल, एयरपोर्ट अथॉरिटी और अलायंस एयरलाइन की तकनीकी टीम घटना के कारणों और टायर फटने की जांच में जुट गई है।