बिलासपुर के रहने वाले व्यक्ति को नौकरी के लिए बुलाया रूस, अब बना रहे युद्ध लड़ने का दबाव

डिजिटल डेस्क, बिलासपुर। इंटरनेट मीडिया टेलीग्राम पर आकर्षक वेतन वाली नौकरी का विज्ञापन देखकर रूस गए बिलासपुर निवासी विनीत कुमार दुबे को मॉस्को के होटल में बंधक बना लिया गया है।

उनकी बहन आशी का आरोप है कि विनीत पर रूसी सेना में शामिल होने और यूक्रेन में युद्ध लड़ने का दबाव बनाया जा रहा है। विरोध करने पर भाई से मारपीट की जाती है, उसे भूखा रखा जाता है और फर्जी ड्रग्स केस में फंसाने की धमकी दी जाती है।

आशी के मुताबिक, विनीत एक अक्टूबर को मॉस्को पहुंचे थे। वहां से उन्हें वोल्गोग्राड जाना था। हालांकि, किशोर नाम के बिचौलिये ने उन्हें होटल में बंधक बना लिया। सख्त पहरे के कारण वह भारतीय दूतावास से संपर्क भी नहीं कर पा रहे हैं। छह अक्टूबर के आखिरी वाइस नोट में विनीत ने किसी अज्ञात जगह ले जाए जाने की आशंका जताई थी। इसके बाद उनका फोन बंद है।