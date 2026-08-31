'विवाह के बाद भी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार हैं बेटियां', छत्तीसगढ़ HC का बड़ा फैसला

डिजिटल डेस्क, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि केवल विवाहित होने के आधार पर किसी बेटी को अनुकंपा नियुक्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।

डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के पुराने फैसले और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के रिजेक्शन आदेशों को रद करते हुए दो विवाहित बेटियों-अंकिता मिश्रा और शीना डेविड- को 90 दिनों के भीतर उनकी शैक्षणिक योग्यता और लागू नियमों के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने का आदेश दिया है।