'पति ही क्यों, बहू और उसके रिश्तेदार भी हो सकते हैं घरेलू हिंसा के आरोपित'; छत्तीसगढ़ HC की सख्त टिप्पणी

डिजिटल डेस्क, बिलासपुर । घरेलू हिंसा के मामलों में हर बार आरोपित सिर्फ पति ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। बहू और मायके पक्ष के रिश्तेदारों को भी आरोपित बनाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बहू और उसके मायके पक्ष के रिश्तेदारों की याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की है।

हाई कोर्ट के जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास ने कहा कि किसी व्यक्ति को घरेलू हिंसा के मामले से शुरुआती स्तर पर केवल इस आधार पर बाहर नहीं किया जा सकता कि, वह शिकायतकर्ता के साथ एक ही घर में नहीं रहता है।

साझा घर में रहने और पारिवारिक रिश्तों से जुड़े विवादों में आरोपों की वास्तविकता साक्ष्यों और गवाहों की जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। इसलिए इस स्तर पर कार्यवाही खत्म करना उचित नहीं है। मामला रायपुर की निर्मला अग्निवंशी (सास) और उनकी बेटी श्रुति अग्निवंशी (ननद) की शिकायत से जुड़ा है। दोनों ने बहू अनीशा अग्निवंशी और उसके मायके पक्ष के रिश्तेदारों सुषमा सिंह समेत पांच लोगों के खिलाफ घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत शिकायत की थी।