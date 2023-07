Bilaspur Accident: PM Modi की सभा में जा रहे BJP कार्यकर्ताओं की बस हुई हादसे का शिकार, दो लोगों की मौत

Bilaspur Bus Accident पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने रायपुर जा रहे भाजपा कार्यकर्ताओं की बस बेलतरा के पास हाईवे में खड़े ट्रेलर से जा टकराई। हादसा इतना भीषण था कि दो कार्यकर्ताओं की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कुछ लोगों को गंभीर चोटे आई है। घायलों को रतनपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है।

Bilaspur Bus Accident बिलासपुर में भीषण बस हादसा।

बिलासपुर, जेएनएन। पीएम नरेंद्र मोदी की सभा से पहले बिलासपुर हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है। पीएम के कार्यक्रम में शामिल होने रायपुर जा रहे भाजपा कार्यकर्ताओं की बस बेलतरा के पास हाईवे में खड़े ट्रेलर से जा टकराई। हादसा इतना भीषण था कि दो कार्यकर्ताओं की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, कुछ लोगों को गंभीर चोटे आई है। घायलों को रतनपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। नींद में थे कार्यकर्ता एएसपी राहुल देव शर्मा ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी की सभा में शामिल होने के लिए अंबिकापुर से भाजपा कार्यकर्ता रायपुर जा रहे थे। कार्यकर्ताओं की बस बेलतरा के पास पहुंची थी। इसी दौरान बस अनियंत्रित होकर हाईवे पर खड़े ट्रेलर से जा टकराई। हादसा सुबह पांच बजे के करीब हुआ। इस दौरान अधिकतर कार्यकर्ता नींद में थे। मच गई चीख-पुकार बस की टक्कर के बाद चीख-पुकार मच गई। पीछे आ रहे एक अन्य बस के कार्यकर्ताओं ने घायलों की मदद की। साथ ही घटना की जानकारी अधिकारियों को दी गई। सूचना पर पुलिस की टीम मौक पर पहुंच गई। जवानों ने घायलों को तत्काल रतनपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। यहां पर जांच के बाद डाक्टरों ने दो लोगों को मृत घोषित कर शव चीरघर भेज दिया। वहीं, अन्य घायलों का प्राथमिक उपचार कर सिम्स रेफर किया गया है। पुलिस मृत भाजपा कार्यकर्ताओं की पहचान कर उनके स्वजन तक हादसे की सूचना भेज रही है। 2 कार्यकर्ताओं की मौके पर मौत बस सवार जयनगर थाना क्षेत्र के ग्राम जमदेई निवासी दो कार्यकर्ताओ की घटना स्थल पर ही मौत। भाजपा बिश्रामपुर मण्डल अध्यक्ष लीलू गुप्ता, महामंत्री बिशंभर यादव गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इन दोनों को अपोलो अस्पताल भेजा गया है।

Edited By: Mahen Khanna