'पति सरकारी नौकरी में तो बहन को नहीं मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति',छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि मृत कर्मचारी के परिवार का कोई सदस्य पहले से सरकारी नौकरी में है, तो दूसरे सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती। केवल सहानुभूति के आधार पर नियमों में ढील नहीं दी जा सकती। यह आदेश जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की पीठ ने दिया।

मामला उत्तर बस्तर कांकेर (चारामा) की कृतिलता भेंडिया और उनकी मां बिमला बाई से जुड़ा है। कृतिलता के भाई रूरल हेल्थ ऑफिसर थे। 27 सितंबर 2025 को ड्यूटी के दौरान उनका निधन हो गया था। इसके बाद बहन कृतिलता ने अनुकंपा नियुक्ति मांगी थी।

स्वास्थ्य विभाग ने 27 मार्च 2026 को उनका आवेदन खारिज कर दिया। विभाग का तर्क था कि कृतिलता के पति पहले से सरकारी कर्मचारी हैं। इस फैसले को याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। राज्य सरकार ने इसका विरोध करते हुए कहा कि मौजूदा नीति के तहत यह आवेदन अपात्र है। कोर्ट ने सभी पक्षों और रिकार्ड को देखने के बाद याचिका खारिज कर दी।