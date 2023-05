रूस के पास पड़े हैं अरबों भारतीय रुपये, लेकिन नहीं हो पा रहा उनका इस्तेमाल; अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंध बने वजह

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। भारत और रूस के बीच व्यापार में इन दिनों काफी इजाफा हो रहा है। दोनों देशों का फोकस इस बात पर है कि डॉलर को हटाकर ज्यादा से ज्यादा व्यापार स्थानीय मुद्राओं यानी रुपया और रूबल (रूसी मुद्रा) में किया जाए। हालांकि, इसमें कुछ समस्याएं भी आ रही हैं, जिसका जिक्र रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव (Sergei Lavrov) ने शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Cooperation Organization/ SCO) की बैठक में किया।

रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने एससीओ बैठक में कहा था कि हमने भारतीय बैंकों में अरबों डॉलर रुपये जमा कर लिए हैं। यह एक समस्या है और हमें इस पैसे का इस्तेमाल करने के लिए इसे किसी दूसरी मुद्रा में बदलने की जरूरत है। इसे लेकर अब चर्चा की जा रही है।

बता दें, यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद रूस पर अमेरिका और पश्चिमी देशों की ओर से आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए हैं और इस कारण भारतीय कंपनियों का भी पैसा रूस में फंस गया है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मुताबिक, वित्त वर्ष 2022-23 के पहले 11 महीनों में भारत ने रूस को कुल 2.8 अरब डॉलर का निर्यात किया है और यह पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 11.6 प्रतिशत घटा है। वहीं, इस दौरान आयात करीब पांच गुना बढ़कर 41.56 अरब डॉलर हो गया।

#WATCH | As for the rupees, this a problem. We accumulated billion of rupees in Indian bank accounts but to use this money it needs to be transferred to another currency and this is being discussed now..: Russian Foreign Minister Sergey Lavrov on Rupee-Rouble trade talks pic.twitter.com/Dhb8P7iEQC