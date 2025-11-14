3 दिन में 35% रिटर्न, ऐसा भागा इस कंपनी का शेयर, भारत के साथ-साथ अमेरिका के मार्केट में भी लिस्टेड ये स्टॉक
भारतीय शेयर बाजार में यात्रा ऑनलाइन के शेयरों ने 3 दिन में 35 फीसदी का रिटर्न दे दिया है। इस स्टॉक में यह बड़ी तेजी कंपनी के बेहतर तिमाही नतीजों और ब्रोकरेज हाउसेज के बड़े टारगेट प्राइस के बाद आई है। 2016 में यह कंपनी अमेरिका के नैस्डैक में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी थी।
नई दिल्ली। शेयर बाजार में एक स्टॉक ने अपने रिटर्न से लाखों निवेशकों को चौंकाया है। दरअसल, यह शेयर महज 3 दिनों में 35 फीसदी (35% Return in 3 Days) चढ़ गया है। हैरानी की बात है बैंक एफडी पर एक साल में सालाना 7 फीसदी तक ब्याज मिलता है, ऐसे में इस शेयर ने 3 दिनों में एक साल की अवधि की बैंक एफडी से 5 गुना रिटर्न डिलीवर कर दिया है। यह शेयर यात्रा ऑनलाइन (Yatra Online Shares) का है। इस स्टॉक में यह बड़ी तेजी कंपनी के बेहतर तिमाही नतीजों और ब्रोकरेज हाउसेज के बड़े टारगेट प्राइस के बाद आई है।
यात्रा ऑनलाइन ने वित्त वर्ष 2026 की जुलाई-सितंबर तिमाही में 14.28 करोड़ रुपये का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट हासिल किया। यह पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में दर्ज 7.3 करोड़ रुपये के शुद्ध लाभ से लगभग दोगुना है। वहीं, कंपनी का ऑपरेशनल रेवेन्यू दूसरी तिमाही में साल-दर-साल (YoY) 48 प्रतिशत बढ़कर 350.87 करोड़ रुपये हो गया, जो वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में 236.40 करोड़ रुपये था।
11 नवंबर से शुरू हुआ तेजी का सिलसिला
यात्रा ऑनलाइन के शेयरों में 11 नवंबर को बड़ी तेजी आई और उस दिन यह स्टॉक करीब 14 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ बंद हुआ। 12 नवंबर को शेयर 12 फीसदी तो 13 नवंबर को साढ़े 3 प्रतिशत की तेजी के साथ बंद हुए। हालांकि आज 14 नवंबर को यात्रा ऑनलाइन के शेयर डेढ़ फीसदी की गिरावट के साथ 188.40 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं।
अमेरिका में भी लिस्टेड है ये कंपनी
खास बात है कि यात्रा ऑनलाइन के शेयर अमेरिकी शेयर बाजार में भी लिस्टेड है। यह अमेरिकी सूचकांक नैस्डैक में YTRA सिंबल से सूचीबद्ध है। यह 2016 में नैस्डैक में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी थी।
ये भी पढ़ें- बिहार में NDA सरकार फिर भी असमंजस में शेयर बाजार, Nifty-Sensex में भारी उतार-चढ़ाव, अब भी गिरावट के साथ कारोबार
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।