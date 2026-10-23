अमेरिका से मिला ₹5500 करोड़ का मेगा ऑर्डर! AI डेटा सेंटर बूम से चमकी इस मल्टीबैगर स्टॉक की किस्मत

नई दिल्ली। वेलस्पन कॉर्प ने कहा कि उसकी अमेरिकी सहायक कंपनी, वेलस्पन ट्यूबलर एलएलसी, ने एक प्रमुख मिडस्ट्रीम कंपनी से लगभग 5,500 करोड़ रुपये का ऑर्डर प्राप्त किया है, जो अमेरिका के पर्मियन क्षेत्र में एक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना के लिए लेपित लाइन पाइप की आपूर्ति करेगा।

यह ऑर्डर वेलस्पन की अमेरिकी विनिर्माण सुविधा से वित्तीय वर्ष 29 के दौरान निष्पादित किया जाएगा। प्रस्तावित पाइपलाइन का उद्देश्य एक एंकर ग्राहक को सेवा देना है, जो एक शीर्ष स्तरीय वैश्विक हाइपरस्केलर के लिए डेटा सेंटर परिसर का संचालन करता है, जो एआई-नेतृत्वित डिजिटल क्षमता विस्तार से ऊर्जा-इन्फ्रास्ट्रक्चर आवश्यकताओं के बढ़ते अनुबंध से जुड़ा है।

कितनी हुई कपनी की ऑर्डर बुक कंपनी ने कहा कि अनुबंध ने उसके वैश्विक ऑर्डर बुक को लगभग 5.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड तक पहुंचा दिया है, जो लगभग 50,000 करोड़ रुपये के बराबर है। हाल ही में घोषित ऑर्डर अकेले में ही वैश्विक ऑर्डर बुक का लगभग 11 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करता है और वेलस्पन कॉर्प की FY26 की परिचालन से प्राप्त राजस्व का लगभग एक-तिहाई के बराबर है, जो 16,770.14 करोड़ रुपये है। हालांकि, ऑर्डर FY29 निष्पादन के लिए निर्धारित है, जिसका मतलब है कि इसका राजस्व योगदान परियोजना के माइलस्टोन के अनुसार फैल जाएगा, बजाय इसके कि तुरंत आय में परिलक्षित हो।

यह विकास वेलस्पन के अमेरिकी संचालन की रणनीतिक प्रासंगिकता को मजबूत करता है, जो एक प्रमुख आय योगदानकर्ता के रूप में उभरा है। वेलस्पन पाइप्स इंक और उसकी सहायक कंपनियों सहित अमेरिकी समूह ने FY26 में 6,364 करोड़ रुपये का राजस्व और कर के बाद लाभ 823 करोड़ रुपये की रिपोर्ट की, जबकि पिछले वर्ष में 2,441 करोड़ रुपये का राजस्व और कर के बाद लाभ 101 करोड़ रुपये था।

वेलस्पन ने पहले बड़े व्यास वाले लाइन पाइपों के लिए अमेरिकी मांग आधार के विस्तार को उजागर किया था। जबकि एलएनजी निर्यात परियोजनाएं एक महत्वपूर्ण चालक बनी हुई हैं, प्रबंधन ने डेटा केंद्रों का समर्थन करने वाले प्राकृतिक गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को मांग का एक उभरता हुआ स्रोत के रूप में पहचाना था। इसके Q1 FY27 निवेशक प्रस्तुति ने 24,750 करोड़ रुपये की वैश्विक ऑर्डर बुक की रिपोर्ट की थी, जिसमें FY28 तक निष्पादन दृश्यता का विस्तार था। नवीनतम प्रकटीकरण में काफी अधिक दृश्यता का संकेत मिलता है, जिसमें FY29 के लिए प्रारंभिक बुकिंग शामिल है।

यह अनुबंध ऐसे समय में आया है जब वेलस्पन विदेशी क्षमता विस्तार का प्रयास कर रहा है, जबकि पूंजी अनुशासन को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। कंपनी ने कहा है कि उसके अमेरिकी और सऊदी अरब विस्तार परियोजनाओं को FY27 के भीतर चालू किए जाने की उम्मीद है, जबकि प्रबंधन ने यह सुनिश्चित किया है कि घोषित परियोजनाओं के अलावा कोई अतिरिक्त पूंजीगत व्यय योजना नहीं है।

DSIJ का विश्लेषण यह एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ऑर्डर है क्योंकि यह वेलस्पन की अमेरिकी लाइन-पाइप दृश्यता को FY29 तक विस्तारित करता है और LNG-संबंधित बुनियादी ढांचे के साथ-साथ डेटा-सेंटर से जुड़े गैस ट्रांसमिशन को दूसरी मांग के मार्ग के रूप में मान्यता देता है। 5,500 करोड़ रुपये का यह अनुबंध FY26 के 16,770 करोड़ रुपये के समेकित राजस्व की तुलना में बड़ा है, हालांकि इसे निकट-कालीन राजस्व के रूप में नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि निष्पादन केवल FY29 में निर्धारित है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह रिकॉर्ड 50,000 करोड़ रुपये के ऑर्डर बुक में योगदान करता है, जो अमेरिकी व्यवसाय के लिए लंबी अवधि की क्षमता योजना का समर्थन करता है। कंपनी के अमेरिकी संचालन पहले से ही FY26 में एक प्रमुख लाभप्रदता चालक थे, और यह पुरस्कार वर्तमान में प्रतिबद्ध ऑर्डर चक्र के बाद उपयोग बनाए रखने में मदद कर सकता है। अनुबंध मार्जिन, स्टील खरीद की शर्तें और अंतिम उत्पादन अनुसूची का खुलासा नहीं किया गया है, जो बैकलॉग को आय में बदलने के लिए निर्णायक कारक बने रहते हैं।

निवेशकों के लिए, यह घोषणा संभावित रूप से सहायक है क्योंकि यह ऑर्डर-बुक की अवधि को बढ़ाती है और उच्च-मूल्य वाले अमेरिकी बाजार में वेलस्पन की स्थिति को मजबूत करती है। हालांकि, इसका तात्कालिक स्टॉक प्रभाव मापा जा सकता है, क्योंकि FY29 के निष्पादन का समय दूर है और लाभप्रदता के विवरण अनुपस्थित हैं। विस्तार, ग्राहक आवश्यकताओं और अमेरिकी परियोजना कार्यक्रमों के खिलाफ डिलीवरी यह निर्धारित करेगी कि क्या ऑर्डर लाभ को सार्थक रूप से मजबूत करता है।