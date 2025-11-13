Multibagger Stock: सालभर में 1250% रिटर्न, 10 हजार के बनाए ₹1.35 लाख; अब कंपनी ने जुटाए 40.63 करोड़, क्या है स्ट्रैटजी?
Multibagger Stock: वीआर वुड आर्ट लिमिटेड ने 40.63 करोड़ रुपए जुटाए हैं और दो स्टील कंपनियों का अधिग्रहण करेगी। इस कदम से कंपनी के कारोबार का विस्तार होगा। कंपनी इस पूंजी का उपयोग वर्किंग कैपिटल और विकास योजनाओं में करेगी। एक साल में कंपनी के शेयरों ने 1267% का रिटर्न दिया है, लेकिन गुरुवार को शेयर लाल निशान पर बंद हुए।
नई दिल्ली| स्टील ट्रेडिंग और लकड़ी से जुड़ा काम करने वाली कंपनी वीआर वुड आर्ट लिमिटेड (VR Wood Art Limited) ने अपने कारोबार के विस्तार की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने प्रेफरेंशियल इश्यू के जरिए 40.63 करोड़ रुपए जुटाए हैं और साथ ही दो बड़ी स्टील ट्रेडिंग कंपनियों का अधिग्रहण करने की घोषणा की है। यह कदम कंपनी को नए स्तर पर ले जाने और उसके बिजनेस प्रोफाइल को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। कंपनी ने बताया कि जुटाई गई पूंजी का इस्तेमाल मुख्य रूप से वर्किंग कैपिटल, ग्रोथ प्लान्स और अधिग्रहण की फंडिंग में किया जाएगा।
दो स्टील कंपनियों का 100% अधिग्रहण
कंपनी ने निदिमो मोन्ट (Nidimo Mont) और पेरेंट मोन्ट इंटरनेशनल (Parent Mont International) में 100% हिस्सेदारी खरीदने का फैसला किया है। अधिग्रहण के बाद ये दोनों कंपनियां VR Wood Art की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी बन जाएंगी। दोनों कंपनियां स्टेनलेस स्टील ट्यूब, बार, प्लेट, कॉइल और कोरुगेटेड स्टील बोर्ड जैसे उत्पादों के व्यापार में सक्रिय हैं। कंपनी के अनुसार, इन दोनों फर्मों का संयुक्त टर्नओवर 2,496 करोड़ रुपए है, जो इनके मजबूत बाजार नेटवर्क और रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी को दर्शाता है।
व्यवसाय में नए मौके और मजबूती
वीआर वुड आर्ट लिमिटेड का यह अधिग्रहण कंपनी के राजस्व स्रोतों (revenue sources) में विविधता लाएगा। साथ ही, ऑपरेशनल सिनर्जी को बढ़ाएगा और समेकित वित्तीय प्रदर्शन में सुधार करेगा। कंपनी का कहना है कि पूंजी जुटाने और अधिग्रहण दोनों कदम उसके मल्टी-वर्टिकल बिजनेस मॉडल को मजबूत करेंगे। बाजार विश्लेषकों का मानना है कि इन कदमों से कंपनी की कमाई की संभावनाएं और निवेशकों की रुचि दोनों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
शेयरों ने 10 हजार के बनाए 1.35 लाख (VR Wood Art Limited Share Price)
वीआर वुड आर्ट लिमिटेड के शेयरों ने खुद को असली मल्टीबैगर स्टॉक (Multibagger Stock) साबित कर दिया है। एक साल पहले इसे एक शेयर की कीमत सिर्फ 4.80 रुपए थी, जो आज 65 रुपए के पार पहुंच गई है। इसने साल भर में 1267 फीसदी से ज्यादा मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अगर सालभर पहले आपने 10 हजार रुपए निवेश किए होते तो आज उसकी वैल्यू 1,35,395 रुपए से भी ज्यादा होती।
इधर, कारोबार में विस्तार की स्ट्रैटजी के बीच गुरुवार को कंपनी के शेयर BSE पर लाल निशान पर बंद हुए। शेयरों में 1.99% की गिरावट के साथ लोअर सर्किट लग गया। इसके 52 हफ्ते का हाई लेवल 69.65 रुपए और लो लेवल 4.56 रुपए है। कंपनी का मार्केट कैप 97.8 करोड़ रुपए है।
