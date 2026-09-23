अनिल अग्रवाल की वेदांता का बड़ा धमाका, करने जा रही ये बड़ा कारनामा; निवेशकों की होगी चांदी

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: दिग्गज उद्योगपति अनिल अग्रवाल (Anil Agarwal) के नेतृत्व वाले वेदांता ग्रुप (Vedanta Group) को लेकर एक बड़ी और शानदार खबर आई है। वेदांता ग्रुप की कंपनी 'वेदांता पावर' (Vedanta Power) को जल्द ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के प्रतिष्ठित निफ्टी 500 (Nifty 500) इंडेक्स में शामिल किया जाने वाला है।

वेदांता पावर की नई पारी! बता दें कि वेदांता पावर को 30 सितंबर से निफ्टी 500 और निफ्टी स्मॉलकैप 250 इंडेक्स में शामिल किया जाएगा। वेदांता से अलग होने के बाद कंपनी को हाल ही में एक्सचेंजों पर लिस्ट किया गया था। ये बदलाव 29 सितंबर को ट्रेडिंग खत्म होने के बाद लागू होंगे। निफ्टी स्मॉलकैप 250 में शामिल होने के साथ, वेदांता पावर निफ्टी मिड-स्मॉलकैप 400 और निफ्टी स्मॉलकैप 500 इंडेक्स का भी हिस्सा बन जाएगी।

इस कदम से कंपनी की मौजूदगी उन मार्केट बेंचमार्क में बढ़ जाएगी जिन पर बड़े पैमाने पर नजर रखी जाती है। हालांकि, एक एनालिस्ट का कहना है कि इंडेक्स में शामिल होने का मतलब अपने आप फंड का ज्यादा आना या वैल्यूएशन की रेटिंग में बदलाव होना नहीं है।

कंपनी का क्या है लक्ष्य? यह खबर ऐसे समय में आई है जब वेदांता पावर अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर काम शुरू कर रही है। कंपनी की मौजूदा ऑपरेशनल क्षमता लगभग 5 GW है और उसे उम्मीद है कि FY27 के आखिर तक इसमें लगभग 600 MW और जुड़ जाएंगे। कंपनी का लक्ष्य FY33 तक 12 GW क्षमता हासिल करना है, जिसका मतलब है कि FY26 के ऑपरेशनल बेस के मुकाबले यह क्षमता लगभग तीन गुना बढ़ जाएगी। कंपनी ने 20 GW तक पहुंचने का लंबा-चौड़ा लक्ष्य भी तय किया है।

Nifty 500 और Nifty Smallcap 250 में Vedanta Power को शामिल किया जाएगा Vedanta Power को Nifty 500 में शामिल किया जाएगा। Vedanta Power के अलावा, Vedanta Iron and Steel, Vedanta Oil and Gas और Vedanta Aluminium Metal भी इस इंडेक्स का हिस्सा बनेंगे। Vedanta Group की कंपनियों के अलावा, Avanti Feeds, Azad Engineering, Bagmane Prime Office REIT, Bharat Coking Coal भी Nifty 500 का हिस्सा बनेंगे। यह बदलाव 30 सितंबर, 2026 से लागू होगा। Vedanta Power, Nifty Smallcap 250, Nifty Midsmallcap 400 और Nifty Smallcap 500 का भी हिस्सा बनेगा।