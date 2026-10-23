Tonbo Imaging India की शेयर बाजार में दमदार एंट्री, ₹700 का शेयर ₹1160 पर लिस्ट; निवेशकों की लगी लॉटरी

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: शेयर बाजार में डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी Tonbo Imaging India के शेयरों ने शुक्रवार, 23 अक्टूबर को शानदार शुरुआत की। कंपनी के शेयर NSE पर ₹1,160 के भाव पर लिस्ट हुए, जो इसके IPO के इश्यू प्राइस ₹700 से करीब 65.71% ज्यादा है। वहीं, BSE पर शेयर ₹1,162 पर लिस्ट हुए, यानी निवेशकों को करीब 66% का लिस्टिंग गेन मिला।

₹14,700 लगाने वालों को कितना फायदा हुआ? Tonbo Imaging India के IPO में एक लॉट में 21 शेयर रखे गए थे। अपर प्राइस बैंड ₹700 के हिसाब से एक लॉट के लिए निवेशकों को ₹14,700 लगाने पड़े थे। NSE पर ₹1,160 के लिस्टिंग भाव के हिसाब से एक लॉट की वैल्यू बढ़कर ₹24,360 हो गई।

* IPO में निवेश: ₹14,700

* लिस्टिंग के समय निवेश की वैल्यू: ₹24,360

* लिस्टिंग पर मुनाफा: ₹9,660

* लिस्टिंग गेन: करीब 65.71% यानी जिन निवेशकों को IPO में शेयर अलॉट हुए और जिन्होंने NSE के लिस्टिंग भाव पर शेयर बेचे, उन्हें प्रति लॉट ₹9,660 का फायदा हो सकता था। हालांकि, यह गणना लिस्टिंग प्राइस पर आधारित है। वास्तविक मुनाफा शेयर बेचने के भाव और लागू शुल्कों पर निर्भर करेगा।

135.90 गुना सब्सक्राइब हुआ था IPO Tonbo Imaging India का ₹852.18 करोड़ का IPO 15 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2026 तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इस इश्यू को निवेशकों की जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली और यह कुल 135.90 गुना सब्सक्राइब हुआ।