272% के उछाल के साथ 3102 करोड़ का मुनाफा, टाटा ग्रुप की इस कंपनी ने पेश किए दमदार नतीजे, अब शेयरों पर रहेगी नजर

नई दिल्ली। टाटा समूह की दिग्गज कंपनी टाटा स्टील ने FY26 की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी ने बताया कि Q2 में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 272% की बढ़ोतरी के साथ 3,102 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह मुनाफा 833 करोड़ रुपये रहा था। टाटा स्टील का ऑपरेशन से कंसोलिडेटेड रेवेन्यू दूसरी तिमाही में 9% बढ़कर 58,689 करोड़ रुपये हो गया, जबकि वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही में यह 53,905 करोड़ रुपये था।

कंसोलिडेटेड बेसिस पर स्टील सप्लाई इस तिमाही में बढ़कर 7.91 मिलियन टन हो गई, जबकि एक वर्ष पूर्व इसी तिमाही में यह 7.52 मिलियन टन थी। इस अवधि में प्रोडक्शन मामूली वृद्धि के साथ 7.69 मिलियन टन रहा। Q2 नतीजों पर मैनेजमेंट ने क्या कहा कंपनी के सीएफओ कौशिक चटर्जी ने कहा, "टाटा स्टील ने तिमाही के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में 3,250 करोड़ रुपये खर्च किए, कंपनी वर्तमान में अपने यूके ऑपरेशन, मुख्य रूप से पोर्ट टैलबोट, वेल्स में, के पुनर्गठन और डीकार्बोनाइजेशन पर महत्वपूर्ण रकम खर्च कर रही है। वहीं, कंपनी के प्रबंध निदेशक टी.वी. नरेंद्रन ने बताया कि कंपनी ने नीदरलैंड में अपने ऑपरेशन को कार्बन-मुक्त करने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।