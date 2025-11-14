Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Tata Motors PV Q2 Result: टाटा मोटर्स का मुनाफा 200 गुना बढ़ा, कितना रहा रेवेन्यू? Q2 रिजल्ट से जुड़ी 5 जरूरी बातें

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 04:25 PM (IST)

    टाटा मोटर्स ने वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में शुद्ध लाभ में 200 गुना वृद्धि दर्ज की है, जो 76,170 करोड़ रुपये रहा। हालांकि, राजस्व में 13.5% की गिरावट आई है। जेएलआर में साइबर घटना का असर कंपनी के प्रदर्शन पर पड़ा। कंपनी उत्पादन को स्थिर करने और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    नई दिल्ली। टाटा मोटर्स लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में नेट प्रॉफिट में 200 गुना बढ़ोतरी हासिल की है। पैसेंजर व्हीकल और वाणिज्यिक वाहन व्यवसायों के डीमर्जर के बाद कंपनी की यह पहली आय है।

    जुलाई-सितंबर तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 76,170 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी ने 3,446 करोड़ रुपये का फायदा कमाया था। यह दूसरी तिमाही में 2,600 करोड़ रुपये की असाधारण बढ़ोतरी के बाद हुआ। ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन हानि से पहले की कमाई 1,043 करोड़ रुपये रही। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हालांकि, तिमाही के दौरान राजस्व 13.5% घटकर 72,349 करोड़ रुपये रह गया, जबकि पिछले वर्ष यह 83,656 करोड़ रुपये था। 

    टाटा मोटर्स पीवी Q2 हाइलाइट्स (कंसोलिडेटेड, Yo)

    • राजस्व 13.5% घटकर 83,656 करोड़ रुपये से 72,349 करोड़ रुपये रह गया।
    • एबिटा 9,478 करोड़ रुपये के लाभ की तुलना में 1,043 करोड़ रुपये की हानि में बदल गया।
    • शुद्ध लाभ उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 3,446 करोड़ रुपये से 76,170 करोड़ रुपये हो गया
    • दूसरी तिमाही में 2,608 करोड़ रुपये का असाधारण लाभ दर्ज किया गया।


    कंपनी ने एक्सचेंज को दी गई जानकारी में कहा कि जेएलआर में हुई साइबर घटना से कंपनी के प्रदर्शन पर गहरा असर पड़ा है। सितंबर में समाप्त तिमाही में जेएलआर का राजस्व 24.3% कम रहा, जबकि एबिट मार्जिन में 1,370 आधार अंकों की गिरावट आई।

    वित्त वर्ष 2026 के लिए जेएलआर के ईबीआईटी मार्गदर्शन को संशोधित कर 0% -2% कर दिया गया है। टाटा मोटर्स पीवी ने कहा कि हमारा ध्यान उत्पादन को स्थिर करने तथा विस्तारित आपूर्ति श्रृंखला में लचीलापन बढ़ाने पर है।

    तिमाही के दौरान घरेलू प्रदर्शन स्थिर रहा, लेकिन जीएसटी कटौती के बाद इसमें सुधार हुआ। चौथी तिमाही में कंपनी का वाहन पंजीकरण बाज़ार हिस्सा 12.8% रहा, जबकि इलेक्ट्रिक वाहन बाज़ार हिस्सा 41.4% रहा।

    टाटा मोटर्स के ग्रुप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर पीबी बालाजी ने कहा, "यह कारोबार के लिए एक मुश्किल दौर रहा है। हालांकि, हम साइबर घटना से और भी मज़बूती से उभरने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विभाजन पूरा होने के साथ, जेएलआर और घरेलू पीवी कारोबार, दोनों ही इस रोमांचक उद्योग द्वारा प्रदान किए गए महत्वपूर्ण अवसरों का लाभ उठाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।"

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US