Tata Motors PV Q2 Result: टाटा मोटर्स का मुनाफा 200 गुना बढ़ा, कितना रहा रेवेन्यू? Q2 रिजल्ट से जुड़ी 5 जरूरी बातें

नई दिल्ली। टाटा मोटर्स लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में नेट प्रॉफिट में 200 गुना बढ़ोतरी हासिल की है। पैसेंजर व्हीकल और वाणिज्यिक वाहन व्यवसायों के डीमर्जर के बाद कंपनी की यह पहली आय है। जुलाई-सितंबर तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 76,170 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी ने 3,446 करोड़ रुपये का फायदा कमाया था। यह दूसरी तिमाही में 2,600 करोड़ रुपये की असाधारण बढ़ोतरी के बाद हुआ। ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन हानि से पहले की कमाई 1,043 करोड़ रुपये रही।

हालांकि, तिमाही के दौरान राजस्व 13.5% घटकर 72,349 करोड़ रुपये रह गया, जबकि पिछले वर्ष यह 83,656 करोड़ रुपये था। टाटा मोटर्स पीवी Q2 हाइलाइट्स (कंसोलिडेटेड, Yo) राजस्व 13.5% घटकर 83,656 करोड़ रुपये से 72,349 करोड़ रुपये रह गया।

एबिटा 9,478 करोड़ रुपये के लाभ की तुलना में 1,043 करोड़ रुपये की हानि में बदल गया।

शुद्ध लाभ उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 3,446 करोड़ रुपये से 76,170 करोड़ रुपये हो गया

दूसरी तिमाही में 2,608 करोड़ रुपये का असाधारण लाभ दर्ज किया गया।

कंपनी ने एक्सचेंज को दी गई जानकारी में कहा कि जेएलआर में हुई साइबर घटना से कंपनी के प्रदर्शन पर गहरा असर पड़ा है। सितंबर में समाप्त तिमाही में जेएलआर का राजस्व 24.3% कम रहा, जबकि एबिट मार्जिन में 1,370 आधार अंकों की गिरावट आई।