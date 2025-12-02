Language
    Swiggy बेचने जा रही ₹10,000 Cr के शेयर, कौन होंगे खरीदार? लाएगी ये स्पेशल इश्यू

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 03:11 PM (IST)

    भारतीय फ़ूड डिलीवरी कंपनी स्विगी लिमिटेड (Swiggy Share Price) अगले हफ्ते तक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से 10,000 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने शेयर सेल प्रोग्राम के लिए तीन बैंकों को चुना है। स्विगी के बोर्ड ने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए फंड जुटाने की योजना को मंजूरी दी है। आज के कारोबार में स्विगी के शेयर में तेजी आई है।

    स्विगी के शेयर में दिख रही है तेजी

    नई दिल्ली। भारतीय फ़ूड डिलीवरी करने वाली कंपनी स्विगी लिमिटेड (Swiggy Share Price) अगले हफ्ते तक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से 10,000 करोड़ रुपये ($1.1 बिलियन) जुटाने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने अपने शेयर सेल प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए तीन बैंकों को शॉर्टलिस्ट किया है।
    इन बैंकों में सिटीग्रुप इंक और जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी की इंडियन यूनिट्स, साथ ही कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी शामिल हैं।

    QIP इश्यू लाएगी स्विगी

    स्विगी के बोर्ड ने 7 नवंबर को क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए 10,000 करोड़ रुपये तक जुटाने के प्लान को मंजूरी दे दी थी, जो शेयरहोल्डर और रेगुलेटरी अप्रूवल पर निर्भर है। रिपोर्ट्स के अनुसार डील का समय और साइज अभी भी बदल सकता है।

    शेयर में आई तेजी

    इस बीच आज मंगलवार के कारोबार में स्विगी के शेयर (Swiggy Share Price) में तेजी आई है। कंपनी का शेयर BSE पर 388.35 रुपये के पिछले क्लोजिंग लेवल के मुकाबले 389.70 रुपये पर खुला और 402.25 रुपये तक उछला। करीब पौने 3 बजे ये 13.65 रुपये या 3.51 फीसदी की मजबूती के साथ 402 रुपये पर है।

    क्या होता है QIP

    QIP, या क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, पब्लिकली लिस्टेड कंपनियों के लिए एक फंड जुटाने का तरीका है, जिसमें वे खास तौर पर बैंक, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनियों जैसे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIBs) को सिक्योरिटीज जारी करके कैपिटल जुटाते हैं।
    यह प्रोसेस IPO जैसे ट्रेडिशनल ऑफरिंग से ज्यादा तेज और आसान है, क्योंकि इसमें लंबे रेगुलेटरी प्रोसेस और प्री-इश्यू फाइलिंग से बचा जाता है। QIP में इक्विटी शेयर, कन्वर्टिबल डिबेंचर, या इक्विटी में कन्वर्टिबल दूसरी सिक्योरिटीज शामिल हो सकती हैं।

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां एक शेयर के रिटर्न की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

