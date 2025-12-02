Swiggy बेचने जा रही ₹10,000 Cr के शेयर, कौन होंगे खरीदार? लाएगी ये स्पेशल इश्यू

नई दिल्ली। भारतीय फ़ूड डिलीवरी करने वाली कंपनी स्विगी लिमिटेड (Swiggy Share Price) अगले हफ्ते तक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से 10,000 करोड़ रुपये ($1.1 बिलियन) जुटाने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने अपने शेयर सेल प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए तीन बैंकों को शॉर्टलिस्ट किया है।

इन बैंकों में सिटीग्रुप इंक और जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी की इंडियन यूनिट्स, साथ ही कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी शामिल हैं।

QIP इश्यू लाएगी स्विगी स्विगी के बोर्ड ने 7 नवंबर को क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए 10,000 करोड़ रुपये तक जुटाने के प्लान को मंजूरी दे दी थी, जो शेयरहोल्डर और रेगुलेटरी अप्रूवल पर निर्भर है। रिपोर्ट्स के अनुसार डील का समय और साइज अभी भी बदल सकता है।

शेयर में आई तेजी इस बीच आज मंगलवार के कारोबार में स्विगी के शेयर (Swiggy Share Price) में तेजी आई है। कंपनी का शेयर BSE पर 388.35 रुपये के पिछले क्लोजिंग लेवल के मुकाबले 389.70 रुपये पर खुला और 402.25 रुपये तक उछला। करीब पौने 3 बजे ये 13.65 रुपये या 3.51 फीसदी की मजबूती के साथ 402 रुपये पर है।