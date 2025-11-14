आज भारतीय शेयर बाजार में कितनी आएगी गिरावट; GIFT निफ्टी टूटा, बिहार चुनाव नतीजे सहित ये हैं अहम ट्रिगर

नई दिल्ली। वैश्विक बाज़ार गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी 84 अंक या 0.32% की गिरावट के साथ 25,840 पर कारोबार कर रहा है। बाज़ार खुलने से पहले घरेलू और वैश्विक संकेतों पर नजर रखें, जिनमें कच्चे तेल की कीमतें, एफआईआई और डीआईआई के आंकड़े, सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले कारोबारी समूह, विभिन्न क्षेत्रों का प्रदर्शन आदि शामिल हैं।

गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार (Stock market news) मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। निफ्टी 50 इंडेक्स 3.35 अंक (0.01%) की बढ़त के साथ 25,879.15 पर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स पिछले बंद के मुकाबले 12.16 अंक (0.01%) की बढ़त के साथ 84,478.67 पर बंद हुआ।

दोनों इंडेक्स एक सीमित दायरे में उतार-चढ़ाव करते रहे और शुरुआती गिरावट के बाद फिर से उबर गए। कम महंगाई के आंकड़ों और वैश्विक बाजारों से मिले-जुले संकेतों के कारण निवेशक सतर्क और आशावादी बने रहे। 14 नवंबर, 2025 में शेयर बाजार के लिए बड़े ट्रिगर बिहार चुनाव परिणाम

बिहार चुनाव के नतीजे बाज़ार के लिए बड़े भावनात्मक संकेत हैं। मतगणना जारी है। बाज़ार इन नतीजों पर गहरी नज़र रखे हुए है। बाज़ार मुख्यतः एग्ज़िट पोल जैसे नतीजों पर ही भरोसा कर रहा है, जो नीतिगत स्थिरता और केंद्र में एनडीए की निरंतर मज़बूती का संकेत देते हैं।

अमेरिका शेयर बाजार हुआ क्रैश गुरुवार को शेयर बाज़ार में गिरावट दर्ज की गई, और तकनीकी शेयरों पर एक और दिन दबाव बना रहा। ब्याज दरों के अनुमान को लेकर भी निवेशक निराशावादी हो गए। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल औसत 797.60 अंक या 1.65% की गिरावट के साथ 47,457.22 पर बंद हुआ, जो पिछले सत्र के रिकॉर्ड उच्च स्तर से काफी नीचे है । एसएंडपी 500

1.66% की गिरावट के साथ 6,737.49 पर बंद हुआ। व्यापक सूचकांक में संचार सेवा क्षेत्र में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई, जिसका नेतृत्व डिज़्नी ने किया।

कंपनी के वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही के मिश्रित परिणामों के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी लगभग 8% की गिरावट आई। नैस्डैक कंपोजिट

2.29% की गिरावट के साथ 22,870.36 पर बंद हुआ। एशियाई बाजार

वॉल स्ट्रीट पर रात भर की गिरावट के बाद शुक्रवार के शुरुआती कारोबार में एशियाई बाज़ार कमज़ोर खुले, क्योंकि तकनीकी शेयरों पर दबाव बना रहा और फेड की ब्याज दरों में कटौती को लेकर संशय बना रहा। जापान का बेंचमार्क निक्केई 225 सूचकांक 1.85% गिरा, जबकि टॉपिक्स 1.03% गिरा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 2.29% और स्मॉल-कैप कोस्डैक 1.42% नीचे रहा। हांगकांग के हैंग सेंग सूचकांक का वायदा कारोबार 27,073.03 के पिछले बंद स्तर की तुलना में 26,701 पर खुला और कमज़ोर रहा।

एफआईआई, डीआईआई डेटा

एनएसई पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) 383.68 करोड़ रुपये के शेयरों के शुद्ध विक्रेता रहे। दूसरी ओर, घरेलू संस्थागत निवेशक (डीआईआई) 13 नवंबर, 2025 को 3,091.87 करोड़ रुपये के शेयरों के शुद्ध खरीदार रहे।

एलकेपी सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट रूपक डे के मुताबिक बिहार चुनाव के नतीजों की प्रत्याशा में निफ्टी 50 में उतार-चढ़ाव देखा गया। फिर भी, तकनीकी स्थिति मजबूत बनी हुई है और सेंसेक्स 21EMA से ऊपर आराम से बना हुआ है। RSI ने 60 से ऊपर के मूल्य के साथ एक सकारात्मक क्रॉसओवर दिखाया है, जो मजबूत मूल्य गति का संकेत देता है। ऐसे में आज भी उतार-चढ़ाव जारी रहने की उम्मीद है।

डे ने कहा, कि तकनीकी दृष्टिकोण से, रेजिस्टेंस 26,000 पर निर्धारित है। इस स्तर से ऊपर 26,200/26,350 की ओर एक रैली शुरू हो सकती है। इसके विपरीत, तत्काल समर्थन 25,800 पर स्थापित है, और यदि सूचकांक इस बिंदु से नीचे गिरता है, तो चल रही रैली गति खो सकती है।

