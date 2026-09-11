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      Stock Market Closing: गिरावट के बाद शेयर बाजार में दिखी रिकवरी, निफ्टी 23400 पर और सेंसेक्स 121 अंक नीचे हुआ बंद

      Share Market LIVE Updates Today: टेक महिंद्रा, डॉ. रेड्डीज़ लैबोरेटरीज, HDFC बैंक, ITC और विप्रो निफ्टी में सबसे ज़्यादा बढ़त वाले शेयरों में शामिल रहे, जबकि हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, JSW स्टील, टाटा स्टील, आयशर मोटर्स और ONGC सबसे ज़्यादा गिरावट वाले शेयर रहे।

      By Ashish Kushwaha Fri, 11 Sep 2026 03:57 PM (IST)
      Stock Market today LIVE Updates : शेयर मार्केट हुआ क्रैश

      Stock Market today LIVE Updates : शेयर मार्केट हुआ क्रैश

      बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट आई। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों, बॉन्ड यील्ड में उछाल और अन्य वजहों से निवेशकों में घबराहट फैल गई, जिससे बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी, दोनों में लगभग 1% की गिरावट दर्ज की गई। शुक्रवार के कारोबार के दौरान सेंसेक्स 740 अंक से ज़्यादा गिरकर 74,160 पर आ गया, जबकि निफ्टी 50 में 264 अंकों की गिरावट हुई और यह 23,231 पर पहुंच गया। इस गिरावट के कारण बाजार खुलने के कुछ ही मिनटों में BSE पर लिस्टेड सभी कंपनियों के कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन से 5 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा की रकम कम हो गई और यह घटकर 478 लाख करोड़ रुपये रह गया।

      हालांकि उतार-चढ़ाव भरे सेशन के अंत में निफ्टी 23,400 के स्तर के आसपास बंद होने में कामयाब रहा। कारोबार के अंत में  120.83 अंक या 0.16 प्रतिशत गिरकर 74,781.76 पर और निफ्टी 79.70 अंक या 0.34 प्रतिशत गिरकर 23,398.10 पर बंद हुआ।

      डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज, HDFC बैंक, ITC, टेक महिंद्रा और विप्रो निफ्टी में बढ़त बनाने वाले प्रमुख शेयरों में शामिल रहे, जबकि हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, JSW स्टील, टाटा स्टील, आयशर मोटर्स और ONGC में सबसे ज़्यादा गिरावट देखी गई।

      सेक्टरों की बात करें तो, निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स में 0.5% की बढ़त हुई। वहीं, मेटल और रियल्टी इंडेक्स में 2% से ज़्यादा की गिरावट आई, जबकि ऑटो, एनर्जी, ऑयल एंड गैस और PSU बैंक इंडेक्स में 0.5% की गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी मिडकैप इंडेक्स में 0.26% की गिरावट आई, जबकि स्मॉलकैप इंडेक्स 0.6% नीचे गिरा।

      शेयर बाजार की पल-पल की अपडेट ब्लॉग में नीचे दी गई है... 

      "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

      (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

      11 Sept 20263:51:10 PM

      Stock Market Today: शेयर बाजार में लौटी रिकवरी, सेंसेक्स 120 अंक नीचे हुआ बंद

      एक और उतार-चढ़ाव भरे सेशन में, 11 सितंबर को भारतीय इक्विटी इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी 23,400 के स्तर के आसपास बंद होने में कामयाब रहा। कारोबार के अंत में,  .83 अंक या 0.16 प्रतिशत गिरकर 74,781.76 पर और निफ्टी 79.70 अंक या 0.34 प्रतिशत गिरकर 23,398.10 पर बंद हुआ।

      डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज, HDFC बैंक, ITC, टेक महिंद्रा और विप्रो निफ्टी में बढ़त बनाने वाले प्रमुख शेयरों में शामिल रहे, जबकि हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, JSW स्टील, टाटा स्टील, आयशर मोटर्स और ONGC में सबसे ज़्यादा गिरावट देखी गई।

      सेक्टरों की बात करें तो, निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स में 0.5% की बढ़त हुई। वहीं, मेटल और रियल्टी इंडेक्स में 2% से ज़्यादा की गिरावट आई, जबकि ऑटो, एनर्जी, ऑयल एंड गैस और PSU बैंक इंडेक्स में 0.5% की गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी मिडकैप इंडेक्स में 0.26% की गिरावट आई, जबकि स्मॉलकैप इंडेक्स 0.6% नीचे गिरा।

      11 Sept 20261:06:42 PM

      Sensex Today Live: निफ्टी 23350 पर, सेंसेक्स 340 अंक नीचे

      सेंसेक्स 344.78 अंक या 0.46 फीसदी गिरकर 74,557.81 पर और निफ्टी 125.30 अंक या 0.53 प्रतिशत गिरकर 23,352.50 पर रहा। आज के कारोबार में निफ्टी बैंक 0.32% गिरकर 56,291.70 अंक पर आ गया। पाइन लैब्स, पेटीएम, रेमंड में सबसे ज्यादा हलचल देखने को मिली।

      11 Sept 202611:14:32 AM

      Nifty 50 Live Today: सेंसेक्स 570 अंक गिरा, निफ्टी 23300 के नीचे

      सेंसेक्स 572.71 अंक या 0.76 प्रतिशत गिरकर 74,329.88 पर आ गया और निफ्टी 192.30 अंक नीचे ट्रेड कर रहा है।

      11 Sept 20269:46:18 AM

      Why Share Market Down Today: आज शेयर बाजार में गिरावट की मुख्य 6 वजह

      1. कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और पश्चिम एशिया में तनाव
      2. रुपये पर दबाव
      3. ग्लोबल स्तर पर जोखिम से बचने का माहौल (रिस्क-ऑफ सेंटीमेंट)
      4. US बॉन्ड यील्ड का 5% के करीब पहुंचना
      5. विदेशी निवेशकों की बिकवाली
      6. घरेलू शेयरों में बड़े पैमाने पर बिकवाली
      11 Sept 20269:51:26 AM

      Stock Market Crash: शेयर बाजार में गिरावट के बीच निफ्टी का सपोर्ट जोन?

      टेक्निकल नजरिए से, शॉर्ट-टर्म में मार्केट का आउटलुक कमज़ोर बना हुआ है, लेकिन 'ओवरसोल्ड' (अत्यधिक बिकवाली) की अस्थायी स्थिति के कारण मौजूदा स्तरों से 'पुलबैक रैली' (बाज़ार में थोड़ी रिकवरी) देखने को मिल सकती है।

      ट्रेडर्स के लिए, 23,350/74,600 अहम सपोर्ट ज़ोन हो सकते हैं, जबकि 23,500/75,000 बुल (तेज़ी की उम्मीद रखने वालों) के लिए तत्काल रुकावट का काम कर सकते हैं। अगर बाज़ार 23,500/75,000 के ऊपर जाता है, तो यह उछाल 23,600-23,650/75,200-75,400 तक बढ़ सकता है। इसके उलट, 23,350/74,600 के नीचे जाने पर बिकवाली का दबाव बढ़ने की संभावना है। अगर बाज़ार इन स्तरों के नीचे जाता है, तो यह 23,250-23,000/74,200-73,300 की ओर गिर सकता है। - श्रीकांत चौहान, हेड इक्विटी रिसर्च, कोटक सिक्योरिटीज

      11 Sept 20269:22:39 AM

      Stock Market Crash Today: निफ्टी 23300 के नीचे खुला, सेंसेक्स 700 अंक गिरा

      कमज़ोर ग्लोबल संकेतों के बीच, 11 सितंबर को भारतीय इक्विटी इंडेक्स गैप-डाउन के साथ खुले। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण ब्रेंट क्रूड की कीमत $108 प्रति बैरल के पार पहुंच गई, जिससे निफ्टी 23,300 के स्तर से नीचे आ गया।

      11 Sept 20269:10:51 AM

       Share Market News Live Updates: प्री ओपनिंग में शेयर मार्केट में गिरावट 

      जैसा कि पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि शेयर बाजार में बड़ी गिरावट की आशंका है वैसा ही देखने को मिल रहा है। प्री-ओपनिंग सेशन में बेंचमार्क इंडेक्स गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स 436.17 अंक या 0.58 प्रतिशत गिरकर 74,466.42 पर और निफ्टी 187.30 अंक या 0.80 प्रतिशत गिरकर 23,290 के नीचे कारोबार कर रहा है।

      11 Sept 20268:25:16 AM

      NSE IPO Price Band: NSE का IPO 17 सितंबर को खुलेगा

      NSE 17 सितंबर को 12.64 करोड़ शेयरों तक के OFS और 1,700-1,785 रुपये के अनुमानित प्राइस बैंड के साथ अपना IPO लॉन्च करेगा।

      11 Sept 20269:05:28 AM

      Crude Oil Price Crash: क्रूड ऑयल की वजह से जापान का निक्केई 3% गिरा

      शुक्रवार को U.S. में ब्याज दरें बढ़ने की नई चिंताओं और तेल की कीमतों में उछाल से महंगाई का डर बढ़ने के कारण जापान का निक्केई 3% गिर गया। शुरुआती कारोबार में बेंचमार्क निक्केई 225 इंडेक्स 3.11% गिरकर 63,243.98 पर आ गया। वहीं, व्यापक टोपिक्स (Topix) इंडेक्स 1.95% गिरकर 3,975.67 पर बंद हुआ। NSE IPO GMP सहित यहां विस्तार से देखें नया अपडेट...

      11 Sept 20268:11:28 AM

      Crude Oil Price Crash Live: तेल की कीमतें 4 महीनों में पहली बार $100 से ऊपर 

      शुक्रवार को तेल की कीमतों (Crude Oil Price Crash) में बढ़ोतरी हुई और दोनों मुख्य बेंचमार्क मई के बाद पहली बार $100 प्रति बैरल से ऊपर बंद होने की तरफ हैं। मीडिल ईस्ट में अहम शिपिंग रूट पर बढ़ते हमलों से सप्लाई में लंबे समय तक रुकावट आने का डर बढ़ गया है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है।

      ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स $1.05 या 1% बढ़कर $108.68 प्रति बैरल हो गया। U.S. वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड 95 सेंट यानी 1% बढ़कर $103.45 प्रति बैरल हो गया। गुरुवार को दोनों बेंचमार्क में 6% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई थी। साप्ताहिक आधार पर, बेंचमार्क लगभग 13% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, जो 17 जुलाई को खत्म हुए सप्ताह के बाद से सबसे बड़ी बढ़त है।

      11 Sept 20267:51:32 AM

      Stock Market LIVE Updates: एशियाई शेयरों में गिरावट


      तेल की कीमतों में उछाल के कारण अमेरिकी बाज़ार में बिकवाली हुई, जिससे एशियाई शेयरों और बॉन्ड में गिरावट आई। साथ ही, महंगाई के ताज़ा आंकड़ों ने इस बात की उम्मीद बढ़ा दी है कि फेडरल रिजर्व जल्द ही ब्याज दरें बढ़ा सकता है। टोक्यो समय के अनुसार सुबह 9:33 बजे S&P 500 फ्यूचर्स में कोई खास बदलाव नहीं हुआ।

      • हैंग सेंग फ्यूचर्स 0.8% गिरे।
      • निक्केई 225 फ्यूचर्स (OSE) 3% गिरे।
      • जापान का टॉपिक्स (Topix) 1.7% गिरा।
      • ऑस्ट्रेलिया का S&P/ASX 200 1% गिरा।
      • यूरो स्टॉक्स 50 फ्यूचर्स 0.3% गिरे।