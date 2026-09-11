Stock Market Closing: गिरावट के बाद शेयर बाजार में दिखी रिकवरी, निफ्टी 23400 पर और सेंसेक्स 121 अंक नीचे हुआ बंद

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट आई। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों, बॉन्ड यील्ड में उछाल और अन्य वजहों से निवेशकों में घबराहट फैल गई, जिससे बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी, दोनों में लगभग 1% की गिरावट दर्ज की गई। शुक्रवार के कारोबार के दौरान सेंसेक्स 740 अंक से ज़्यादा गिरकर 74,160 पर आ गया, जबकि निफ्टी 50 में 264 अंकों की गिरावट हुई और यह 23,231 पर पहुंच गया। इस गिरावट के कारण बाजार खुलने के कुछ ही मिनटों में BSE पर लिस्टेड सभी कंपनियों के कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन से 5 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा की रकम कम हो गई और यह घटकर 478 लाख करोड़ रुपये रह गया।

हालांकि उतार-चढ़ाव भरे सेशन के अंत में निफ्टी 23,400 के स्तर के आसपास बंद होने में कामयाब रहा। कारोबार के अंत में 120.83 अंक या 0.16 प्रतिशत गिरकर 74,781.76 पर और निफ्टी 79.70 अंक या 0.34 प्रतिशत गिरकर 23,398.10 पर बंद हुआ।

डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज, HDFC बैंक, ITC, टेक महिंद्रा और विप्रो निफ्टी में बढ़त बनाने वाले प्रमुख शेयरों में शामिल रहे, जबकि हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, JSW स्टील, टाटा स्टील, आयशर मोटर्स और ONGC में सबसे ज़्यादा गिरावट देखी गई।

सेक्टरों की बात करें तो, निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स में 0.5% की बढ़त हुई। वहीं, मेटल और रियल्टी इंडेक्स में 2% से ज़्यादा की गिरावट आई, जबकि ऑटो, एनर्जी, ऑयल एंड गैस और PSU बैंक इंडेक्स में 0.5% की गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी मिडकैप इंडेक्स में 0.26% की गिरावट आई, जबकि स्मॉलकैप इंडेक्स 0.6% नीचे गिरा।

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