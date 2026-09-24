Share Market में और बढ़ेगी गिरावट, क्या है US ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड; 22 साल के उच्च स्तर पर पहुंचने से क्यों बढ़ी टेंशन?

नई दिल्ली। शेयर बाजार (Share Market Crash) में 24 सितंबर को जबरदस्त गिरावट देखने को मिली और निफ्टी 380 अंक टूटकर 23063 पर बंद हुआ। सवाल है कि आखिर बाजार में ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी मंदी आ गई, क्या गिरावट और गहराएगी? दरअसल, क्रूड के अलावा मार्केट में गिरावट की एक और बड़ी वजह यूएस 30 वर्षीय ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड (US 30-year Treasury yields) है। अमेरिका में गुरुवार को अमेरिकी बॉन्ड की बिकवाली तेज हो गई, जिसके चलते 30 वर्षीय अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड पर यील्ड 2004 के बाद के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। यह तेजी मजबूत अमेरिकी विकास और बढ़ती मुद्रास्फीति के दबाव को दर्शाने वाले आंकड़ों के बाद संभव हुआ।

30-साल के US ट्रेजरी बॉन्ड की यील्ड 3 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा बढ़कर 5.444% हो गई, जो 2004 के बाद से इसका सबसे ऊंचा स्तर है। 10-साल के US ट्रेजरी की यील्ड – जो 29-ट्रिलियन डॉलर के ट्रेजरी मार्केट का बेंचमार्क है और दुनिया भर में लगभग सभी फाइनेंशियल एसेट्स की कीमत तय करने का आधार है।

क्यों आया उछाल? अमेरिका-ईरान संघर्ष के चलते तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है, जिसके चलते पिछले कई महीनों से बॉन्ड यील्ड में तेजी से वृद्धि हो रही है। वहीं, विकास स्थिर बना हुआ है और निवेशक सरकारी कर्ज के उच्च स्तर को लेकर चिंतित हैं। गौरतलब है कि बॉन्ड यील्ड, बॉन्ड यील्ड के विपरीत दिशा में चलती है, यानी बढ़ती यील्ड बॉन्ड की गिरती कीमतों को दर्शाती है।