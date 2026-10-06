Sterlite Technologies shares: 5 दिन में 25% रिटर्न, अनिल अग्रवाल की इस कंपनी के शेयरों में और आएगी तेजी; ब्रोकरेज बुलिश

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। शेयर मार्केट में आजकल काफी उतार-चढ़ाव (Share Market News) देखने को मिल रहा है। बीते दिनों कई कंपनियों में शेयरों में गिरावट आई। इसी बीच स्टर्लाइट टेक्नोलॉजीज (Sterlite Technologies) के शेयरों में शानदार तेजी का सिलसिला देखने को मिला। मंगलवार, 6 अक्टूबर को जब मार्केट खुला तो शेयर में 3.2% की तेजी दिखी और शेयर ₹1033 पर पहुंच गया। आइए जानते हैं कि ब्रोकरेज फर्म Nomura ने इस शेयर को लेकर क्या सलाह दी।

ब्रोकरेज फर्म ने कितना दिया टागरेट? स्टर्लाइट टेक्नोलॉजीज के शेयरों में शानदार तेजी का सिलसिला जारी है। पिछले 5 सेशन में कंपनी का ये शेयर करीब 25% तक उछल चुका है। वहीं फिलहाल कंपनी का मार्केट कैप करीब ₹52700 करोड़ है। इसी बीच ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने इस शेयर पर 'Buy' रेटिंग के साथ कवरेज शुरू किया है और इसका टारगेट प्राइस ₹1350 तय किया है। ये सोमवार के ₹1,001.25 के बंद भाव से करीब 35% ज्यादा है।

नोमुरा का मानना है कि डेटा सेंटर की बढ़ती मांग और सप्लाई की कमी की वजह से ऑप्टिकल फाइबर केबल (OFC) की मांग का एक बहुत बड़ा दौर (Supercycle) आने वाला है। कंपनी की मजबूत मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को देखते हुए Nomura को उम्मीद है कि FY26 से FY29 के दौरान कंपनी का रेवेन्यू 50% और EBITDA 89% की सालाना चक्रवृद्धि दर (CAGR) से बढ़ सकता है।

अब तक शेयर ने कितना दिया रिटर्न? इस साल यानी क 2026 में अब तक शेयर ने निवेशकों को मालामाल किया है। साल की शुरुआत से अब तक ये शेयर लगभग 10 गुना यानी कि करीब 879% तक उछल चुका है, जबकि इसी समय में Nifty 50 में 13.7% की गिरावट देखने को मिली है।