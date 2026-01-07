आज का शेयर बाजार: गिफ्ट निफ्टी में गिरावट से कमजोर शुरुआत का संकेत, टाइटन-RIL और यस बैंक समेत इन स्टॉक्स पर रखें नजर

नई दिल्ली। आज बुधवार को शेयर बाजार (Stock Market Today) में कमजोर शुरुआत हो सकती है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty) में कमजोरी दिख रही है। साढ़े 7 बजे के करीब गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty) 72 अंक या 0.27 फीसदी गिरकर 26,207.50 पर है। बेंचमार्क इंडेक्स के रिकॉर्ड हाई के करीब होने के कारण, निवेशक मिले-जुले ग्लोबल संकेतों, जियोपॉलिटिकल चिंताओं और हैवीवेट शेयरों में लगातार प्रॉफिट बुकिंग के बीच वेट एंड वॉच की रणनीति अपना सकते हैं। इस बीच आज कौन-से शेयरों में एक्शन दिख सकता है, आइए जानते हैं।

तिमाही नतीजे आज - गैलेक्सी एग्रीको एक्सपोर्ट्स, महेश डेवलपर्स, प्रीमियर एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और सिद्धेश्वरी गारमेंट्स आज तिमाही नतीजे जारी करेंगे। Titan Company - अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में इसके घरेलू कारोबार में 38%, अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में 79%, कंज्यूमर बिजनेस में 40% और घड़ी के कारोबार में 13% की बढ़ोतरी हुई है। Jubilant Foodworks - ऑपरेशंस से कुल रेवेन्यू 13.4% बढ़कर ₹2,438.7 करोड़ हो गया। वहीं डोमिनोज इंडिया ने 75 नए स्टोर खोले, और तिमाही के आखिर में कुल 2,396 स्टोर हो गए। Godrej Consumer Products - तीसरी तिमाही में भारत में डिमांड की स्थिति लगातार मजबूत हुई। कंपनी को उम्मीद है कि गिरती महंगाई और कम GST दरों के कारण आने वाली तिमाहियों में खपत में धीरे-धीरे सुधार होगा। स्टैंडअलोन बिजनेस में डबल-डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ होगी, साथ ही अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ भी डबल-डिजिट में होगी।

Lodha Developers - प्री-सेल्स 25% बढ़कर ₹5,620 करोड़ हो गईं, जबकि पहले यह ₹4,510 करोड़ थीं। कलेक्शन 17% गिरकर ₹3,560 करोड़ हो गया, जबकि पहले यह ₹4,290 करोड़ था। कंपनी ने MMR, NCR और बेंगलुरु में ₹33,800 करोड़ GDV वाले 5 प्रोजेक्ट जोड़े हैं।

Yes Bank - बैंक को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी (NSDL) से अपने रिटेल डिवीजन के डीमैट कारोबार को अपनी सब्सिडियरी, यस सिक्योरिटीज (इंडिया) को ट्रांसफर करने की मंजूरी मिल गई है। IRB Infrastructure Trust - ट्रस्ट को सिलेक्टेड बिडर चुना गया है और उसे नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) से ओडिशा में NH-16 के चांदीखोल-भद्रक सेक्शन की टोलिंग, ऑपरेशन, मेंटेनेंस और ट्रांसफर से जुड़े प्रोजेक्ट के लिए लेटर ऑफ अवॉर्ड मिला है।

Biocon - कंपनी की सब्सिडियरी, बायोकॉन बायोलॉजिक्स, सैन फ्रांसिस्को में जेपी मॉर्गन हेल्थकेयर कॉन्फ्रेंस में तीन नए ऑन्कोलॉजी बायोसिमिलर पेश करेगी, जिससे उसका व्यापक कैंसर पोर्टफोलियो और मजबूत होगा। Oil and Natural Gas Corporation - एक साइट पर हुई घटना के बाद, ONGC की सीनियर मैनेजमेंट, जिसमें दिल्ली से डायरेक्टर (टेक्नोलॉजी एंड फील्ड सर्विसेज) विक्रम सक्सेना भी शामिल हैं, और क्राइसिस मैनेजमेंट टीम (CMT) के एक्सपर्ट्स ने इरुसुमंदा, मलकीपुरम मंडल में वेल मोरी-5 का ऑपरेशनल कंट्रोल संभाल लिया है।

Pidilite Industries - कंपनी की सब्सिडियरी, पिडिलाइट वेंचर्स (PVPL) ने एक 100 प्रतिशत शेयर-स्वैप डील में पेपरफ्राई में अपनी पूरी शेयरहोल्डिंग TCC कॉन्सेप्ट (TCC) को ट्रांसफर कर दी है, जो TCC द्वारा पेपरफ्राई के शेयरों के अधिग्रहण के बाद हुआ है।