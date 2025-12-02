शेयर बाजार से नाराज आम आदमी! 2 महीने में निकाले 25000 करोड़, स्टॉक खरीदने के बजाय यहां लगाया पैसा

नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार (Share Market) में अक्तूबर से तेजी का सिलसिला देखने को मिल रहा है और नवंबर के आखिरी में तो निफ्टी ने 26000 के अहम स्तर को पार कर लिया और दिसंबर में 26325 का रिकॉर्ड हाई लगा दिया है। हैरानी की बात है कि भारतीय बाजारों ने जब यह तेजी दिखाई तब देश के आम निवेशक ने बाजार से दूरी बना ली। मार्केट ने रिकॉर्ड हाई लगाया लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स ने शेयरों में पैसा नहीं लगाया बल्कि बिकवाली की है।

एनएसई (NSE Data) के आंकड़ों से पता चला है कि आम निवेशकों ने अक्टूबर में लगभग 13,776 करोड़ रुपये और नवंबर में 11,544 करोड़ रुपये बेचे हैं। वह भी ऐसे समय में जब बाजार के सेंटिमेंट सुधर रहे थे। अक्टूबर में सेंसेक्स और निफ्टी 4 प्रतिशत से ज़्यादा और नवंबर में 2 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी देखने को मिली।

ये बिकवाली या मुनाफावसूली? बाजार विश्लेषकों का कहना है कि साल की शुरुआत से ही खुदरा निवेशकों को अस्थिरता का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अक्टूबर और नवंबर में बाजार में सुधार शुरू हुआ, फिर भी कई छोटे निवेशकों ने इस मौके का फायदा उठाकर मुनाफावसूली की।

क्यों बाजार से दूर हुए आम निवेशक? स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट के रिसर्च हेड संतोष मीणा ने कहा, “सोने और चांदी में आई ज़बरदस्त तेजी के चलते निवेशक शेयर बाजार से दूर हो गए। ” उन्होंने बताया कि इक्विटी पोर्टफोलियो में कटौती की जा रही है, लेकिन बाजार पर भरोसा बरकरार है, क्योंकि एसआईपी फ्लो स्थिर बना हुआ है। लेकिन, निवेशक एकमुश्त पैसा शेयरों के बजाय मल्टी-एसेट एलोकेशन फंड्स में लगा रहे हैं।