Oyo की पैरेंट कंपनी को चाहिए शेयरधारकों की मंजूरी, 6650 करोड़ रुपये का IPO लाने की है प्लानिंग

नई दिल्ली। OYO IPO: OYO की पेरेंट कंपनी PRISM, 20 दिसंबर को एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग (EGM) करेगी। इसमें प्रपोज़्ड लिस्टिंग के हिस्से के तौर पर एक फ्रेश इक्विटी इश्यू के ज़रिए ₹6,650 करोड़ तक जुटाने के लिए शेयरहोल्डर की मंजूरी ली जाएगी। नोटिस में कहा गया है कि EGM में कंपनी की ऑथराइज़्ड शेयर कैपिटल को ₹2,431 करोड़ से बढ़ाकर ₹2,491 करोड़ करने पर भी वोटिंग होगी।

OYO की पेरेंट कंपनी एक बोनस इश्यू के लिए भी शेयरहोल्डर की मंजूरी मांग रही है, जिसमें इन्वेस्टर्स को उनके पास पहले से मौजूद हर 19 शेयर पर एक एक्स्ट्रा शेयर मिलेगा। शेयरहोल्डर्स हर 19 शेयर पर एक पूरी तरह से पेड-अप इक्विटी शेयर जारी करने के बोनस इश्यू प्रपोजल पर भी वोट करेंगे, और एलिजिबल शेयरहोल्डर्स तय करने के लिए 5 दिसंबर को रिकॉर्ड डेट तय की गई है।

OYO ने पहले एक बहुत ही अजीब और मुश्किल बोनस शेयर प्लान पेश किया था, जिससे इन्वेस्टर्स में काफी गुस्सा था। इसके बाद, कंपनी ने आखिरकार प्लान वापस ले लिया। वापस लिए गए प्रस्ताव में कम से कम 6,000 इक्विटी शेयर रखने वाले शेयरहोल्डर्स को एक बोनस कंपलसरी कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर (CCPS) देने का ऑफर था, जबकि कम शेयरहोल्डर्स को इससे बाहर रखा गया था। इस प्लान में शेयरहोल्डर्स को एक छोटी इलेक्शन विंडो में एक्टिवली ऑप्ट-इन करने की भी जरूरत थी, इस स्ट्रक्चर की आलोचना करने वालों ने कहा कि इससे कुछ इन्वेस्टर ग्रुप्स को ज्यादा फायदा हुआ, जबकि छोटे शेयरहोल्डर्स को नुकसान हुआ।

2026 में ओपन हो सकता है OYO का IPO? OYO के IPO की सही टाइमलाइन तो पता नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नवंबर 2025 में इसके ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) फाइल करने के बाद, इसके 2026 की शुरुआत में लॉन्च होने की उम्मीद है। IPO से कंपनी की वैल्यू $5 बिलियन से $7 बिलियन के बीच हो सकती है।