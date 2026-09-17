NSE IPO से उठा निवेशकों का उत्साह, पहले दिन मात्र 43% हुआ सब्सक्राइब; GMP ने बढ़ाई धड़कन!

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। NSE IPO News: भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का आईपीओ आज यानी 17 सितंबर से खुल गया है। पहले दिन निवेशकों ने बोली लगाने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। 17 सितंबर को यह मात्र 43% सब्सक्राइब हुआ।

आईपीओ खुलने से पहले निवेशकों में जो उत्साह था, वह पहले दिन नहीं दिख। इसके जीएमपी ने भी निवेशकों की धड़कने बढ़ा दी हैं। आईपीओ खुलने से एक हफ्ते पहले कहां इसका जीएमपी 300 रुपये था, जो 17 सितंबर की शाम को 150 रुपये से भी नीचे आ पहुंचा है।

नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने सबसे ज्यादा दिखाई दिलचस्पी पहले दिन ₹22,568.94 करोड़ के IPO में 8,86,42,911 शेयरों की पेशकश के मुकाबले 3,69,66,624 शेयरों के लिए बोलियां मिलीं। इसमें नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की मांग सबसे ज्यादा रही, जिनका सब्सक्रिप्शन 72 प्रतिशत था। इसके बाद रिटेल इन्वेस्टर्स का नंबर रहा, जिनका सब्सक्रिप्शन 44 प्रतिशत था।

कर्मचारी कोटे में सब्सक्रिप्शन 94% रहा। एक्सचेंज ने अपने कर्मचारियों के लिए 70 करोड़ रुपये के शेयर रिजर्व किए हैं। इन कर्मचारियों को ये शेयर फाइनल इश्यू प्राइस से 170 रुपये प्रति शेयर की छूट पर दिए जाएंगे। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (Qualified Institutional Buyers) ने पहले दिन 19% सब्सक्राइब किया। इस तरह पहले दिन NSE IPO कुल 43% सब्सक्राइब हुआ। आईपीओ खुलने से एक दिन पहले यानी 16 सितंबर को NSE ने कई प्रमुख घरेलू और वैश्विक निवेशकों से 6,746.2 करोड़ रुपये जुटाए, जिसमें भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) सबसे बड़े खिलाड़ी के रूप में उभरा। GMP भी हुआ धड़ाम InvestorGain के अनुसार, 17 सितंबर की सुबह तक ग्रे मार्केट में NSE शेयरों के GMP में गिरावट देखी गई। लेटेस्ट प्रीमियम से लगभग 8 प्रतिशत के संभावित लिस्टिंग गेन का संकेत मिल रहा है। 17 सितंबर की शाम लगभग 8 बजे इसका जीएमपी ₹148 जो करीब 8.29% है। यानी यह आईपीओ अपने अपर प्राइस बैंड से इतना ऊपर लिस्ट हो सकता है। हालांकि, आज आईपीओ का पहला दिन था। यह 21 सितंबर तक खुला रहेगा। और इसकी संभावित लिस्टिंग 24 सितंबर को है।