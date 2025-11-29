इन 19 लिस्टेड कंपनियों ने तोड़ा ये जरूरी नियम, NSE-BSE ने ठोका करोड़ों का जुर्माना; क्या आपके पास हैं इनके शेयर

नई दिल्ली। सेबी के साथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) भी लिस्टेड कंपनियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है। ऐसे में एक्सचेंजों ने एक साथ 19 लिस्टेड कंपनियों पर एक ही नियम का पालन करने पर करोड़ा जुर्माना ठोका है। दरअसल कंपनियों पर बोर्ड कंपोजिशन और कमेटियों के गठन से जुड़े नियमों का पालन न करने पर कई लिस्टेड कंपनियों पर भारी-भरकम जुर्माना लगाया है। यह सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशंस के तहत आता है।



30 सितंबर 2025 को खत्म तिमाही में बोर्ड में जरूरी संख्या में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स (खासकर महिला इंडिपेंडेंट डायरेक्टर) और ऑडिट कमेटी, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी के गठन में कमी पाई गई।

ज्यादातर मामलों में सरकारी कंपनियों (PSU) ने कहा है कि डायरेक्टर्स की नियुक्ति सरकार के पास है, कंपनी का इसमें कोई रोल नहीं है। निजी कंपनियों ने भी देरी से नियुक्ति या रिजाइनेशन के बाद खाली पड़े पदों को कारण बताया। कुल मिलाकर 19 कंपनियों पर दोनों एक्सचेंजों ने अलग-अलग करीब 9-10 करोड़ रुपये से ज्यादा का जुर्माना ठोका है।