135 km लंबी पाइपलाइन, 5427 करोड़ का निवेश: नवरत्न NMDC कंपनी का इस शहर में नया प्लांट

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| NMDC लिमिटेड ने छत्तीसगढ़ के नगरनार में अपना 2 मिलियन टन सालाना (MTPA) क्षमता वाला पेलेट प्लांट शुरू किया है। यह 5,427 करोड़ रुपये के एक इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसमें आयरन ओर प्रोसेसिंग, पाइपलाइन और पेलेट बनाने की सुविधाएं शामिल हैं। यह प्रोजेक्ट बचेली में कंपनी के आयरन ओर ऑपरेशन्स को नगरनार में उसके स्टील प्लांट से जोड़ता है।

NMDC लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी आयरन ओर उत्पादक कंपनी है और स्टील मंत्रालय के तहत एक नवरत्न पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। इस प्रोजेक्ट में बचेली में एक नया आयरन ओर प्रोसेसिंग प्लांट, 15 MTPA क्षमता वाली स्लरी पाइपलाइन और नगरनार में 2 MTPA क्षमता वाला पेलेट प्लांट शामिल है। 135 किलोमीटर लंबी स्लरी पाइपलाइन बचेली से नगरनार तक प्रोसेस्ड आयरन ओर कॉन्संट्रेट ले जाती है, जिससे सड़क मार्ग से सामान ले जाने का एक विकल्प मिलता है।

इन सुविधाओं से NMDC अपनी बैलाडिला खदानों से निकलने वाले आयरन ओर फाइन्स और स्लाइम्स को कॉन्संट्रेट में प्रोसेस कर सकेगा और बाद में उस कॉन्संट्रेट को पेलेट में बदल सकेगा। पेलेट प्लांट स्टील बनाने में इस्तेमाल होने वाले पेलेट के प्रोडक्शन के लिए 'स्ट्रेट ग्रेट इंडुरेशन टेक्नोलॉजी' का इस्तेमाल करता है।

NMDC लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अमिताभ मुखर्जी ने कहा, "आज NMDC में सभी के लिए बहुत गर्व का दिन है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करना आसान नहीं था। इसमें प्रोसेसिंग सुविधाएं, स्लरी पाइपलाइन और पेलेट प्लांट शामिल थे। लेकिन आज का दिन बहुत खास है। एक ऐसा दिन जिसका हम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आज हमारा सामूहिक सपना सच हो रहा है।"

इस प्लांट के शुरू होने से आयरन ओर वैल्यू चेन में NMDC की मौजूदगी और मजबूत हुई है, इसमें माइनिंग और बेनिफिशिएशन से लेकर स्लरी ट्रांसपोर्टेशन और पेलेट प्रोडक्शन तक सब शामिल है। इससे कंपनी के पोर्टफोलियो में एक नया वैल्यू-एडेड प्रोडक्ट भी जुड़ता है और कंपनी अपनी बैलाडिला खदानों से निकलने वाले आयरन ओर फाइन्स और स्लाइम्स का ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल कर पाती है। यह प्रोजेक्ट NMDC की बड़ी विस्तार और डाइवर्सिफिकेशन रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि कंपनी

लंबे समय में अपनी आयरन ओर (लौह अयस्क) उत्पादन क्षमता को 100 मिलियन टन तक बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है।