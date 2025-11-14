Language
    बिहार में NDA सरकार फिर भी असमंजस में शेयर बाजार, Nifty-Sensex में भारी उतार-चढ़ाव, अब भी गिरावट के साथ कारोबार

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 11:17 AM (IST)

    बिहार में वोटों की गिनती के बीच शेयर बाजार काफी वॉलेटाइल नजर आ रहा है। बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी आज गिरावट के साथ खुला और 25850 के आसपास कारोबार कर रहा है। वहीं, सेंसेक्स भी 84060 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। बाजार में गिरावट की वजहों में कमजोर वैश्विक संकेतों और विदेशी फंडों की निकासी भी शामिल है।

    बाजार की नजर बिहार चुनाव के नतीजों पर

    नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनावों के लिए वोटों की गिनती जारी है और एनडीए सरकार भारी बहुमत के साथ वापसी करती नजर आ रही है। हालांकि, शेयर बाजार वोट काउंटिंग के बीच काफी वॉलेटाइल नजर आ रहा है। बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी आज गिरावट के साथ खुला और 25860 के आसपास कारोबार कर रहा है,लेकिन कल की क्लोजिंग के मुकाबले अब भी मार्केट में 30 प्वाइंट की गिरावट है। वहीं, सेंसेक्स भी 84060 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है।

    हालांकि, बाजार में गिरावट की वजहों में कमजोर वैश्विक संकेतों और विदेशी फंडों की निकासी भी शामिल है। लेकिन, मार्केट और निवेशकों का फोकस पूरी तरह से बिहार चुनावों के परिणामों पर है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर बिहार में एनडीए सरकार वापसी करती है तो मार्केट में एक बड़ी तेजी आ सकती है।

    अदाणी और अंबानी ग्रुप के शेयरों में तेजी

    निफ्टी50 के बढ़ने वाले शेयरो में सबसे ऊपर अदाणी एंटरप्राइजेज के स्टॉक हैं,जो 2 फीसदी से ज्यादा की तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। इसके अलावा, जियो फाइनेंस, अदाणी पोर्ट्स, ओएनजीसी और डॉ रेड्डीज निफ्टी के टॉप गेनर हैं।

    वहीं, गिरने वाले शेयरों में इंफोसिस, टॉप लूजर है। इसके अलावा, आइशर मोटर्स, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और आईसीआईसीआई बैंक भी गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं।

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

