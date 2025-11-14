बिहार में NDA सरकार 200 पार तो Nifty 25900 के पार, शेयर बाजार में 3 बजे पलटी बाजी, अचानक 165 प्वाइंट की तेजी

Language
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 03:39 PM (IST)

    बिहार के चुनावी नतीजे साफ होने के बाद 14 नवंबर को शेयर बाजार ने पॉजिटिव क्लोजिंग दीं। खास बात है कि निफ्टी ने आखिरी के आधे घंटे में जबरदस्त तेजी दिखाई और 25900 के पार जाकर बंद हुआ है।

    नई दिल्ली। बिहार में NDA सरकार को मिले प्रचंड जनादेश से शेयर बाजार में भी जबरदस्त जोश देखने को मिला। सुबह से उतार-चढ़ाव के साथ कारोबार कर रहे बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी ने आखिरी के आधे घंटे में जबरदस्त तेजी दिखाई और 25900 के पार जाकर बंद हुआ है। वहीं, सेंसेक्स भी 84400 के ऊपर सेटल हुआ।

    बाजार में सबसे ज्यादा बढ़त पीएसयू बैंक इंडेक्स ने बनाई और यह एक फीसदी की तेजी के साथ बंद हुआ। इसके अलावा, एफएमसीजी और डिफेंस शेयरों ने भी अच्छी तेजी दिखाई। निफ्टी के टॉप गेनर शेयरों में अदाणी एंटरप्राइजेज, ट्रेंट, एसबीआई, जियो फाइनेंशियल, एक्सिस बैंक रहे। वहीं, लूजर में इंफोसिस, आइशर मोटर्स और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के शेयर शामिल रहे।

